In forma con Giada Todesco «Pasta, bottarga e limone» 

Volete apparire bellissime e in forma senza rinunciare a niente? Senza diete drastiche e concedendovi anche una tavoletta di cioccolato e un bel piatto di pasta? Bene, sappiate che è possibile. Parola di Giada Todesco 25 anni, beauty & health influencer, che promuove il suo stile di vita in una app Mycherryapp, zeppa di ricette golose e di consigli di bellezza che tutti possono seguire e mettere in pratica. L’influencer, che è sorella della modella e star di Instagram Taylor Mega, è una ragazza solare e piena di vita, che insegna, lei che ha sofferto di problemi alimentari, a volersi bene. Nella sua app ha raccolto oltre 1000 ricette che non vietano nulla, a partire dall’olio di oliva che addirittura fa bene alla pelle e ai capelli. E inoltre parte da un presupposto: mai contare le calorie e lasciare spazio anche a gelato, pizza e vino.

Dica la verità Giada, ma davvero si può stare in forma mangiando di tutto?

«Certo! Io ne sono l’esempio. Non mi privo di nulla, mangio tutto, ovviamente in modo equilibrato, mantenendo sane abitudini. Mi alzo presto al mattino, ossigeno la stanza, alleno il corpo e la mente. Ovviamente ognuno deve conoscere il proprio corpo».

Senza rinunciare nemmeno alla cioccolata.

«Assolutamente. Io ad esempio mangio sano ma la sera magari mi concedo la coccola del cioccolato. Le privazioni generano i disturbi alimentari. Ad esempio adesso ci sono tante ragazze ortodessiche che sono quelle che mangiano solo sano, senza sgarro. Invece è fondamentale concedersi quello che ci fa stare bene».

E lei di disturbi alimentari ha sofferto.

«E sì, è successo durante l’adolescenza, quando ho visto il mio corpo di bambina cambiare e diventare adulta. Non so come a un certo punto ho iniziato a non mangiare più. Poi ho sofferto anche di bulimia che credo sia anche più subdola perché la nascondi, non la fai vedere».

Così ha deciso di dare consigli alle ragazze.

«Prima avevo solo la pagina Instagram poi mi sono detta, perché non creare una app con consigli, ricette e tanto altro?»

La scaletta delle buone abitudini cos’è ?

«Si comincia dal fare il diario alimentare della settimana in base alle ricette da scegliere. Poi si fa la lista della spesa, si segna quanta acqua bere e così via».

Come mai ha scelto proprio le ciliegie come simbolo?

«Perché sono sinonimo di freschezza, di positività. Sono gioiose proprio come me».

Ce la dà una ricetta fresca per questi giorni torridi d’estate?

«Una bella insalata di anguria, cetriolo e feta. E se penso alla Sardegna, al caldo, alle spiagge c’è la pasta con bottarga e limone».

E alle ragazze che non si sentono belle cosa diciamo?

«Bisogna credere in sé stesse. L’unicità di una donna, è quello che da la bellezza. Siamo di passaggio in questa vita, godiamocela!».

