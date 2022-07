In fila sotto il sole per il vaccino 

Oltre sessanta utenti in attesa già prima dell’apertura, lunghe code, assembramenti, polemiche, caldo e malori. La prima domenica utile dopo la circolare diramata dal Ministero della Salute per la raccomandazione alla somministrazione della dose di richiamo del vaccino anti Covid a tutte le persone che abbiano compiuto il 60esimo anno e ai soggetti “fragili” (senza distinguo d’età), è stata per il centro vaccinale d’Iglesias decisamente movimentata.

La richiesta

La maggior parte dei presenti accorsi non disponeva di una prenotazione (non opportuna da diversi mesi a questa parte) che, ad onor del vero, è stata poco reclamizzata. Quando l’hub allestito nella palestra di via Toti ad Iglesias (momentaneamente l’unica struttura operativa nel Sulcis Iglesiente) ha aperto i battenti, alle7.30, c’era già una lunga fila di cittadini in attesa. Molti disponevano della prenotazione, ma tanti no e non solo perché convinti non fosse necessaria, ma anche perché lo stesso sistema informatico per l’appuntamento consente la prenotazione soltanto a chi abbia compiuto il 60esimo anno di età, escludendo automaticamente i soggetti definiti “fragili under 60” che non compaiono nelle categorie precostituite dal sistema sanitario regionale (utenti comunque a cui è stata raccomandata la somministrazione della seconda dose di richiamo dalla stessa circolare del Ministero della Salute datata 11 luglio scorso).

L’attesa

Il risultato di una calda mattinata domenicale della campagna vaccinale contro il Sars-Cov2 è sintetizzabile con le parole del coordinatore degli hub del Sulcis Iglesiente Giuseppe Ottaviani: «Occorre la prenotazione ed il rispetto delle fasce orarie. L’attesa all’interno della struttura è accettabile, ma non la ressa al suo esterno» . Ressa cominciata fin dalle prime ore della giornata e proseguita almeno fino alle 11.30 dove, oltre ad un assembramento di decine e decine di persone con gli animi surriscaldati anche da una temperatura esterna che superava abbondantemente i 30 gradi , si è registrato il malore di un anziano che ha reso necessario l’intervento dei medici presenti nella struttura. « Avevamo 150 prenotazioni. - rivela Ottaviani - Abbiamo terminato la mattinata lavorativa con 570 dosi inoculate. Siamo purtroppo stati costretti a mandar via molti degli utenti che non avevano un appuntamento» . Ma tanti altri, specie gli ultra ottantenni, sono stati serviti nonostante non fossero prenotati: «C’era tanta confusione all’esterno - racconta Franca La Sala, pensionata d’Iglesias - per fortuna in un’ora sono riuscita a sbrigare la pratica».