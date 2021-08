In fila per il vaccino ma l’hub di Iglesias è chiuso per 2 giorni 

Il centro vaccinale venerdì e sabato è chiuso, ma la piattaforma per le registrazioni degli appuntamenti non prevede soste e ha continuato a confermare e programmare le dosi agli utenti. Sono così saltate nelle giornate di venerdì e sabato centinaia di vaccinazioni. È accaduto al centro hub d’Iglesias, nella struttura allestita nella palestra di via Enrico Toti, dal mattino di venerdì e fino al tardo pomeriggio di ieri si è assistito ad un’interrotta sfilata di persone provenienti da ogni parte del territorio per aderire alla campagna vaccinale.

L’ingresso sbarrato, nessun cartello affisso che comunicasse e giustificasse l’interruzione del servizio, sotto un solo cocente decine e decine di persone con in mano la tessera sanitaria ed il foglio della prenotazione, sono apparse dapprima spaesate, quindi ammutolite e infine arrabbiate e rassegnate ad un sistema che implora l’adesione alla campagna anti Covid e poi ne sabota la programmazione. Alessandro Muroni arrivava da Decimomannu, è un consigliere comunale, la figlia ha un appuntamento per le 10 della mattino: «Come siamo arrivati abbiamo trovato altri utenti che come noi devono ricevere il vaccino. Ma la porta era chiusa, il Centro hub è deserto. Per poter immunizzare la mia famiglia ho percorso 500 chilometri; la prenotazione a mia moglie è stata data ad Oristano, a me a San Giovanni Suergiu e a mia figlia qui ad Iglesias: sto perdendo dei giorni di lavoro per poter ottemperare a quel dovere che lo Stato ci prega di compiere. Come posso ora giustificare al mio datore di lavoro di non essere ancora riuscito a vaccinarmi? È possibile che nessuno si sia preso la briga di avvertirci?».

Il disagio

Intanto per ore sono arrivati altri prenotati, sono partiti vanamente da Villasor, da Maracalagonis, qualcuno da Cagliari, altri da Buggerru e Fluminimaggiore: alcuni molto preoccupati perché per poter ricevere la dose hanno dovuto interrompere l’assunzione di altri medicinali. Nel marasma generale diverse le chiamate alla Polizia municipale, ai centri ospedalieri, al proprio medico di famiglia, ma nessuno è riuscito ad avere una risposta esaustiva: «Dal numero verde dedicato mi hanno detto che l’hub di Iglesias risulta essere aperto – spiega Alessandro Muroni - persino nel sito ufficiale non si registra nessuna interruzione del servizio e continuano ad accettare le prenotazioni».

La Assl

Intanto il coordinatore della campagna vaccinale Giuseppe Ottaviani afferma di avere avvertito il centro di coordinamento riguardo alla chiusura per le giornate del venerdì e del sabato: «È dal 16 luglio scorso che abbiamo deciso di sospendere il servizio per questi giorni. Lo facciamo in base alle prenotazioni ricevute. Deve esserci una falla nel sistema di coordinamento e sono molto dispiaciuto per le persone che hanno riscontrato un problema sul quale noi però non abbiamo responsabilità. Eseguiamo 3.500 vaccini settimanali, finora abbiamo inoculato 35 mila dosi e da alcune settimane vacciniamo gli over 60 senza bisogno di alcuna prenotazione. Nella giornata di domenica recupereremo le dosi per chi era prenotato e non è stato servito, dovessimo chiudere anche alle 23, cercheremo di vaccinare tutti». Le prenotazioni però continuano senza sosta e proseguono anche gli appuntamenti forniti in quei giorni dove invece i centri vaccinali risultano essere chiusi: spetterà a chi ha ricevuto la prenotazione svolgere un’indagine sulla veridicità delle date stabilite per ricevere la dose.

