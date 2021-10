In fila da Santa Vitalia per la grazia 

“In Serrenti, o Vida Santa, / a Tui benint is devotus, / de Tui ottenint cunfortus / cuddus chi Ti preganta. / Consolaus s’indi andanta / de custa bidda amorosa” : recita così una strofa dei goccius in onore di santa Vitalia, la martire che la comunità di Serrenti celebra ogni primo lunedì di ottobre. Come raccontano i versi, i devoti giungono da ogni parte dell’Isola per onorarla e ottenere conforto, un pellegrinaggio che non si è interrotto neppure lo scorso anno, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. La fervida partecipazione si ripeterà anche domani in occasione della processione per le vie del paese (dopo quella di ieri sera) e delle messe che fin dall’aurora accompagneranno le preghiere dei fedeli.

La novena, il triduo, la vestizione

Le celebrazioni in onore di santa Vitalia non si tengono solo il primo lunedì di ottobre. A parte la tradizionale novena iniziata il 24 settembre, grande importanza riveste il triduo di preparazione a sa festa manna di domani, iniziato giovedì scorso con l’antico rito della vestizione, molto sentito dalla comunità. Fra preghiere e canti, il sagrato della parrocchia ha accolto il simulacro della santa, pronto per lasciare il vestito giornaliero e indossare quello più sontuoso della festa. Ma il rito della vestizione è molto più di un cambio d’abiti: sono tanti i fedeli che in quel momento si rivolgono alla santa per un’intercessione. Chi appone un nastro, chi sistema la veste, chi i capelli: circa venti persone giovedì hanno chiesto e ottenuto di partecipare al rito con l’animo colmo di speranza e di fede. Non è voluto mancare all’evento il signor Antonino Ibba, storico presidente del gruppo folk “Santa Vitalia” devotissimo alla santa, forse il più anziano tra i presenti con i suoi novant’anni appena compiuti.

Le celebrazioni

Ieri sera la santa è stata accompagnata dai fedeli, con la partecipazione della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Serrenti, al santuario a lei dedicato, dove è stata accolta da una cascata luminosa di fuochi d’artificio cui ha fatto seguito la celebrazione della messa all’aperto.