In fiamme camion e capannoni 

Divorati dalle fiamme quattro camion, capannoni, centinaia di fusti di birra, frigoriferi, attrezzi aziendali, impianti idrici ed elettrici. E l’elenco potrebbe continuare: sono incalcolabili i danni provocati dall’incendio che sabato notte ha devastato buona parte di un’azienda di via Martini, ad Assemini, sede di una società di distribuzione bevande che rifornisce bar e locali di tutto il Sud Sardegna, la Sdb. L’inferno di fuoco sarebbe stato innescato intorno a mezzanotte per cause ancora da accertare: con tutta probabilità il rogo è di natura dolosa, ma resta in piedi anche l’ipotesi – meno accreditata – di un cortocircuito. Saranno ora le indagini di carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti nel cuore della notte, a ricostruire quanto accaduto.

Il fuoco

I titolari dell’azienda non rilasciano dichiarazioni. Per loro i danni provocati dal rogo sono l’ennesima mazzata dopo quella inflitta dalla crisi dei mesi scorsi quando furono costretti a buttare, o comunque devolvere in beneficenza, centinaia di bevande che avrebbero dovuto rifornire bar, ristoranti e alberghi chiusi a causa dell’emergenza Covid-19.

Sabato notte a dare l’allarme sarebbe stato un meccanico residente della zona. Da qui l’arrivo dei titolari dell’azienda e l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Nel quartiere di via Coghe, periferia della città che comprende via Martini, decine di cittadini sono stati svegliati dal frastuono delle esplosioni dei motori dei mezzi andati alle fiamme e dal fumo che visibile a decine di chilometri di distanza. Gli interventi di spegnimento del rogo sono durati diverse ore e resi complicati dalle difficoltà per l’apertura delle serrande dei capannoni ora inceneriti.

Le indagini