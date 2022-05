In festa la scuola che insegna a essere liberi 

Per Donatella Dessì, assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali, si apre una nuova fase per la scuola in cui cinque anni fa, grazie a un progetto sperimentale portato avanti dalle insegnanti, si gettarono le basi per ottenere il riconoscimento dell’Opera Montessori: «Sono felice di aver contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa di questa scuola attraverso il finanziamento di euro 186mila euro per l’anno scolastico in corso. Siamo proiettati verso le esigenze dei cittadini e delle famiglie: continuerò a sostenere e incoraggiare il lavoro di tutte le scuole individuando bandi che possano supportare progetti come questo. Questo risultato apre nuovi scenari per il completamento di un percorso che dall’infanzia si raccorderà con la primaria, in modo da garantire una continuità didattico-educativa fondamentale per la crescita e il percorso che i bambini intraprenderanno. Attraverso la delega alle politiche sociali – conclude Dessì – confido che la risorsa dell’indirizzo montessoriano possa nel medio termine dare il proprio contributo anche nel contrasto al fenomeno dello spopolamento scolastico e delle povertà educative, che negli ultimi anni purtroppo stanno assumendo dimensioni sempre più significative».

Niente banchi e cattedre, bambini protagonisti del loro percorso di crescita e liberi di sviluppare la propria autonomia in tutte le aree e di scambiarsi esperienze e informazioni, contribuendo alla crescita reciproca: per gli alunni dell’istituto capoterrese, che hanno ormai imparato a trascorrere le ore in aule dove anche gli arredi sono differenti dalle scuole tradizionali e viene maggiormente stimolata la loro voglia di imparare, l’inaugurazione, rimandata lo scorso inverno a causa della pandemia, è stata una festa.

Sino a qualche anno fa veniva vista un po’ come “la scuola del Bronx”, oggi si candida a diventare il fiore all’occhiello del sistema scolastico di Capoterra e ad avvicinare anche i bambini dei centri vicini. La scuola primaria di via Caprera del 2° circolo didattico diventa la prima nel Sud Sardegna (a Sassari le altre due dell’Isola) a essere riconosciuta dall’Opera nazionale Montessori e dall’Ufficio scolastico regionale come istituto in cui si utilizza il metodo differenziato che si ispira al pensiero dell’omonima pedagogista, educatrice e scienziata italiana.

Sino a qualche anno fa veniva vista un po’ come “la scuola del Bronx”, oggi si candida a diventare il fiore all’occhiello del sistema scolastico di Capoterra e ad avvicinare anche i bambini dei centri vicini. La scuola primaria di via Caprera del 2° circolo didattico diventa la prima nel Sud Sardegna (a Sassari le altre due dell’Isola) a essere riconosciuta dall’Opera nazionale Montessori e dall’Ufficio scolastico regionale come istituto in cui si utilizza il metodo differenziato che si ispira al pensiero dell’omonima pedagogista, educatrice e scienziata italiana.

Niente banchi e cattedre, bambini protagonisti del loro percorso di crescita e liberi di sviluppare la propria autonomia in tutte le aree e di scambiarsi esperienze e informazioni, contribuendo alla crescita reciproca: per gli alunni dell’istituto capoterrese, che hanno ormai imparato a trascorrere le ore in aule dove anche gli arredi sono differenti dalle scuole tradizionali e viene maggiormente stimolata la loro voglia di imparare, l’inaugurazione, rimandata lo scorso inverno a causa della pandemia, è stata una festa.

La Giunta

Per Donatella Dessì, assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali, si apre una nuova fase per la scuola in cui cinque anni fa, grazie a un progetto sperimentale portato avanti dalle insegnanti, si gettarono le basi per ottenere il riconoscimento dell’Opera Montessori: «Sono felice di aver contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa di questa scuola attraverso il finanziamento di euro 186mila euro per l’anno scolastico in corso. Siamo proiettati verso le esigenze dei cittadini e delle famiglie: continuerò a sostenere e incoraggiare il lavoro di tutte le scuole individuando bandi che possano supportare progetti come questo. Questo risultato apre nuovi scenari per il completamento di un percorso che dall’infanzia si raccorderà con la primaria, in modo da garantire una continuità didattico-educativa fondamentale per la crescita e il percorso che i bambini intraprenderanno. Attraverso la delega alle politiche sociali – conclude Dessì – confido che la risorsa dell’indirizzo montessoriano possa nel medio termine dare il proprio contributo anche nel contrasto al fenomeno dello spopolamento scolastico e delle povertà educative, che negli ultimi anni purtroppo stanno assumendo dimensioni sempre più significative».

Prossimo passo: la mensa

Silvia Sorgia, vice sindaca, promette che il Comune farà la sua parte per alzare ulteriormente l’asticella migliorando anche l’edificio che ospita la scuola montessoriana: «Il fatto che questa sia l’unica scuola pubblica del sud Sardegna riconosciuta dall’Opera Montessori ci riempie di orgoglio. Quel corso sperimentale iniziato cinque anni fa è oggi una importante realtà. Oggi gli alunni della primaria sono costretti tutti giorni ad attraversare la strada per andare a pranzo nella mensa della scuola per l’infanzia: il prossimo obiettivo è quello di offrire anche a loro questo importante servizio».

Progressi

Carla Melis, consigliera di minoranza e assessora alla Pubblica istruzione durante la scorsa legislatura, è felice dei progressi compiuti dalla scuola di via Caprera: «Avevamo intuito l’importanza del progetto sperimentale proposto dal preside di allora, Aldo Pillittu, ed eravamo riusciti a stanziare dei fondi comunali per sostenere questa iniziativa. Oggi quella scuola è una splendida realtà».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata