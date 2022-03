In estate torna il carro attrezzi 

Servizio richiesto dai tanti quartesi che - dopo aver pagato il canone reintrodotto lo scorso anno dal Comune dopo anni di stop - si ritrovano il passo carrabile occupato da auto in sosta selvaggia. Fenomeno che si concentra in particolare la notte.

Il regolamento sul servizio di carro attrezzi era stato approvato dal Comune alcuni mesi fa. La gara d’appalto sembra essere in dirittura d’arrivo, così come l’affidamento e il via al servizio che l’amministrazione comunale assicura entro l’estate. Tre mesi di tempo circa che serviranno anche a reperire le risorse per avere un vigile urbano a disposizione durante le rimozioni notturne. «Necessario nell’ottica di un riordino generale della città, anche perché», precisa Busonera, «il carro attrezzi servirà anche per rimuovere le auto abbandonate nelle strade pubbliche, e quelle in sosta selvaggia, oltre che i veicoli parcheggiati davanti ai passi carrabili».

Bando entro fine mese e servizio attivo prima dell’estate. Il Comune accelera sul via alla rimozione dei veicoli in sosta vietata, attesa in primis dai quartesi in possesso di passo carrabile che - in particolare la notte - vivono il disagio del parcheggio selvaggio davanti all’ingresso di casa. «Doveroso tutelare i cittadini, per questo stiamo lavorando per partire il prima possibile», annuncia il presidente della commissione Viabilità Stefano Busonera. «Nel frattempo si sta cerando una soluzione per garantire il servizio di rimozione anche durante la notte».

Tre mesi di tempo

I passi carrabili

Nel frattempo slitta al 15 aprile la scadenza per regolarizzare i 6mila passi carrabili spuntati negli ultimi anni. Decisione accolta anche dalla minoranza che proprio nelle scorse settimane aveva chiesto più tolleranza per andare incontro ai cittadini.

«Dopo una serie di criticità nella gestione delle pratiche, era necessario dare altro tempo per mettersi in regola», il commento del leader del centrodestra Christian Stevelli nell’aula di via Porcu. Voto a favore anche da parte del centrosinistra. «A mio avviso», sottolinea Francesco Piludu, Cambiamo Quartu, «occorre però che ci sia anche in Comune uno sportello per dare risposte a problematiche e dubbi dei cittadini, sulla scia di quanto è stato fatto per la Tari».

Ultimatum

Dal 16 aprile però scatteranno le more per il ritardo nel pagamento del canone riferito allo scorso anno e a quello in corso. «Le procedure sono state snellite, così come si è deciso di prorogare la scadenza per dare a tutti la possibilità di mettersi in regola», precisa Busonera.

Pratiche online ma anche nella sede di Abaco, società che gestisce il pagamento dei carrabili in città. Ma al momento solo in 700 hanno richiesto l’autorizzazione. «Capiamo il disagio dei cittadini e siamo a disposizione attraverso gli uffici di Abaco per qualsiasi assistenza, chiediamo però la collaborazione nel censimento perché si tratta di una tassa obbligatoria e va pagata come tutti gli altri tributi», aggiunge il presidente della commissione Viabilità che ricorda: «Le risorse incassate saranno investite per assumere nuovi vigili urbani, quindi destinate a servizi ai cittadini».

