In edicola servizi comunali e shopping 

Tutelare le edicole e salvaguardare la loro funzione per dar vita a una rete di servizi a favore dei cittadini. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato ieri tra la Federazione italiana editori di giornali, l’Associazione nazionale dei Comuni e i principali sindacati dei rivenditori di quotidiani. Fieg e Anci hanno deciso di unire le forze per promuovere l’adozione di regolamenti in grado di tutelare l’attività degli edicolanti.

Potenzialità

Esercenti capaci di una presenza capillare nei territori: caratteristica messa a dura prova da pandemia e congiuntura. Il domani sarà rappresentato dalla fornitura di servizi per conto delle amministrazioni comunali e dall’ampliamento dei prodotti che i clienti potranno acquistare presso i negozi: uno dei passaggi del protocollo prevede infatti di limitare il peso della burocrazia e rivedere la normativa di settore. Obiettivi che potranno essere raggiunti solo grazie alla collaborazione con il Parlamento, così come specificato da editori e sindaci.

Presidi importanti

Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, esalta il ruolo e l’importanza delle rivendite di quotidiani: «Le edicole costituiscono il luogo naturale e privilegiato di accesso all’informazione. Per far in modo che il cittadino incontri il giornale e acceda all’informazione occorrono edicole aperte in tutti i quartieri e in tutti i paesi, moderne e funzionali in grado di attrarre potenziali lettori offrendo anche servizi aggiuntivi». Andrea Innocenti, presidente Snag-Confcommercio, spiega che il sostegno ai rivenditori avrà un impatto su tutti i cittadini: «Salvaguardare le edicole non significa solo dare un sostegno agli edicolanti: è un atto che riveste una forte valenza politica, sociale e culturale. Difendere le edicole significa difendere il pluralismo dell’informazione su carta. Difendere le edicole significa difendere il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini di ricevere informazioni su tutto il territorio nazionale, anche nelle zone più svantaggiate». Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, promette il sostegno delle amministrazioni: «L’intesa va salutata con favore. È giusto che le edicole vengano sostenute da interventi pubblici».