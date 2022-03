In due anni 32mila sardi in meno 

La svolta drastica nel 2021: per la prima volta la Sardegna si ritrova con meno di 1.600.000 abitanti. Per l’esattezza l’Istat ne conta al primo gennaio dell’anno scorso 1.590.044, risultato quasi scontato dopo che in un solo anno, tra il 2019 e il 2020, se ne son persi 21.577. Che sia questo il trend demografico nell’Isola, che nei primi anni del decennio scorso sfiorava il milione e settecentomila, è ormai certo: l’Istituto di statistica lo certifica per il 2020, nel censimento permanente della popolazione diffuso ieri, ma lo studio dei dati provvisori del 2021 e che saranno diffusi a breve, conferma la discesa, arrivandosi a fine anno a quota 1.579.181, ossia altri 10.566 abitanti in meno, tanta è la differenza tra i nati e i morti (cioè il saldo naturale) rispetto al 2020. Il calo (in media dell’1,4%) nelle province è minimo a Cagliari -0,3%, di più a Nuoro e Sud Sardegna (1,8%), Sassari e Oristano (1,7%).

L’analisi degli esperti

«Il declino demografico della Sardegna accelera di anno in anno», spiega Mauro Carta, presidente regionale del Crei Acli, il team di ricerca su spopolamento e flussi migratori nell’Isola. «Nel corso del 2021 i nati vivi sono 8.219 (una media mensile di 684 contro i 900 di qualche tempo fa) mentre i morti sono stati 18.785 (una media 1565 al mese): un saldo naturale che mostra la criticità e drammaticità del fenomeno confermando un continuo processo di invecchiamento della popolazione e di progressivo decremento della popolazione». Solo nel mese di dicembre scorso ci sono stati 1821 morti e «sicuramente il Covid ha inciso – aggiunge Carta – con tutte le conseguenze che ha comportato col venir meno dell’assistenza e della prevenzione sanitaria per le altre patologie. Comunque il saldo migratorio è rimasto in equilibrio, con i limiti alla mobilità in uscita e in entrata».

I dati dei Comuni

Cagliari si conferma Comune più grande della Sardegna nonostante, per la prima volta dal censimento 1961, scenda sotto i 150mila abitanti (149.572 nel 2020), perdendone ben 1.433. Sassari (-2.767) è il capoluogo con le perdite più consistenti ma quasi l’88% dei Comuni sardi è in calo: solo 46 dei 377, tra il 2019 e il 2020, non hanno subìto perdite di popolazione e tra questi Oristano (15 unità in più). Il Comune con l’incremento assoluto più elevato è Capoterra (+612) e Curcuris quello con l’incremento relativo più alto (+16,+5,4%). La popolazione nel 2020 è rimasta numericamente immutata in appena sei paesi. Baradili, 80 anime, si riconferma Comune più piccolo, mentre Girasole è il più giovane con l’età media più bassa, 42,2 anni. Quanto alla struttura le donne rappresentano il 51,1% del totale regionale (34mila in più degli uomini). Sono 726.644 le famiglie.