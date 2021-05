In D è tempo di recuperi «Troppi stop» 

L'Arzachena prosegue il suo tour de force coi recuperi, ospitando oggi alle 15 il Giugliano fanalino di coda. «Un avversario ostico», dice il tecnico Raffaele Cerbone. «Si gioca le ultime possibilità di salvezza, sarà una partita difficile: al di là della classifica loro sono una squadra viva». I biancoverdi, rimasti 39 giorni senza giocare dopo il focolaio scoppiato a inizio aprile, stanno sistemando la classifica: dopo la sconfitta col Monterosi al ritorno in campo (9 maggio) hanno vinto 2-3 in rimonta a Cassino sette giorni fa e pareggiato 2-2 domenica a Santadi col Carbonia, salendo al sestultimo posto (-4 dalla zona salvezza) e dando segnali confortanti. «Era quello che mi auguravo, ma non abbiamo fatto ancora nulla». L'unico indisponibile è Rossi, infortunato.

Calendario fitto

Il Girone G chiuderà la stagione regolare il 13 giugno. L'Arzachena giocherà i suoi altri due recuperi col Latina il 26 maggio e la Vis Artena il 2 giugno, stesso giorno in cui il Muravera sarà ospite del Latina nell'altra gara in sospeso. Mercoledì 9 giugno, invece, penultima giornata in infrasettimanale.

Annata dura

La serie di rinvii per i casi di positività ha accompagnato la Serie D fin dall'inizio. Per due volte in stagione il calendario è stato bloccato per ridurre i recuperi, eppure ancora oggi diverse squadre hanno gare in meno. «Ci siamo trovati davanti a un qualcosa di complicato, ma chiudere tutto sarebbe stato peggio», il giudizio di Cerbone. «Fare 11 partite in 33 giorni significa raschiare il fondo del barile. Spero si torni a una sorta di normalità l'anno prossimo: è un calcio diverso, una stagione anormale. E giocare senza pubblico è pessimo». Tanti problemi non solo per i giocatori, ma anche per le società: «Riuscire a mantenere la categoria è stato difficile, ci sono stati tanti problemi organizzativi e tecnici», fa notare il patron del Lanusei Daniele Arras. «Non dico campionato falsato, ma molte partite sono state strane», aggiunge il presidente del Muravera Stefano Boi. «Abbiamo avuto un periodo negativo coi recuperi perché non potevamo allenarci. C'erano giocatori in quarantena e allenamenti alterni per non contagiarci. Pur facendo prestazioni discrete si vedeva che non c'era gamba», chiude, «senza contare le difficoltà con le trasferte ravvicinate».

