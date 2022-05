In Costa Verde arriva il depuratore 

Fogne e depuratori, sulla Costa Verde adesso o mai più. Dopo trent’anni di promesse, di dibattiti infuocati in Consiglio comunale, di proteste dei turisti e dei proprietari delle villette estive, arriva la svolta sulla costruzione del nuovo depuratore, lavori già appaltati per un milione e mezzo di euro. A sbloccare l’opera è una delibera del commissario straordinario, Francesco Cicero, col via libera a una variante al Piano urbanistico per l’esproprio dei terreni, alcuni vincolati perché d’interesse comunitario.

L’esproprio

A raccontare il cambio di passo dell’annoso problema è Cicero, per Arbus ormai “l’uomo del fare”, per via della soluzione di diversi problemi storici, come quello del depuratore. «A dire il vero - dice - sono stati i responsabili di Abbanoa a sollecitare un mio intervento sulla questione. Non nascondo che mi è sembrato strano il fatto che nel 2022 un litorale così ampio, con tante case e un mare stupendo non avesse un depuratore. Verificato che l’ostacolo era l’assenza del Puc, ormai superato con l’approvazione definitiva, nel giro di un paio di giorni gli uffici si sono attivati per predisporre la variante al Piano urbanistico». Un atto dovuto in quanto la costruzione dell’impianto necessita di una superficie che appartiene a 14 privati, con lotti inseriti in un sito di protezione ambientale. «Una visione nuova - riferisce l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis - a tutela dell’ambiente a trecentosessanta gradi, e un salto in avanti per il mare pulito, un diritto e non un privilegio. Per questo non si può negare l’esproprio dei terreni per pubblica utilità. Tutto nel rispetto dei vincoli posti nelle zone protette».

Abbanoa

Un’opera fondamentale per lo sviluppo dell’area, finora servita da un unico impianto, realizzato a Torre dei Corsari nei primi anni Ottanta. Ormai inadeguato e sottodimensionato rispetto alle esigenze del territorio, in particolare nei mesi estivi quando elevata è la concentrazione dei flussi turistici, circa 50mila presenze. «Per risolvere il problema - fanno sapere da Abbanoa - in passato abbiamo messo a punto un progetto sostenuto da un finanziamento che però non ricopriva l’intero costo. Abbiamo integrato le risorse con ulteriori fondi di bilancio. I lavori sono stati appalti. Per partire occorre l’autorizzazione all’esproprio dei terreni».