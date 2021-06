In Consiglio è scontro sul bilancio 

Una corposa variazione sul bilancio 2021-2023, con risorse da destinare a opere pubbliche e nel settore sociale, ha catalizzato l'attenzione dell'aula per oltre due ore, ed è stata la (prima) occasione per un siluro dell'opposizione che ha accusato la Giunta Nizzi di assenza di programmazione. Sulle somme da spendere (circa sei milioni nel settore tecnico) per asfaltare dieci chilometri di strade cittadine, per riqualificare il palazzo umbertino del Municipio, per integrare i percorsi ciclopedonali e per l'edilizia scolastica, la minoranza chiede delucidazioni.

«Variazioni di Giunta, da votare sulla fiducia», per il consigliere di Liberi e Uniti per Olbia, Marco Piro. «Vagonate di soldi messi a disposizione per asfaltare le strade (in campagna elettorale) ma che, per cinque anni, sono state invisibili», gli fa eco la collega di Coalizione Civica e Democratica, Ivana Russu. «Discutibile la tipologia delle scelte: le priorità dei lavori non si inventano», secondo il consigliere del Pd, Rino Piccinnu.

A difendere l'operato dell'amministrazione Nizzi, la capogruppo di Forza Italia, Maria Antonietta Cossu: «Questa variazione dimostra che l'amministrazione mostra un'estrema concretezza ed è falso quanto sostenuto dall'opposizione che afferma che è tanto consistente perché ci avviciniamo alle elezioni». A pacificare gli animi, l'intenzione dell'amministrazione di mettere in sicurezza il tratto stradale tra la Provinciale 16 e la Statale 125, Olbia - Arzachena, in prossimità del distributore di benzina, teatro di ripetuti incidenti. Si sono discusse le nuove linee guida per la predisposizione degli atti di gara relativi al servizio di igiene urbana, il cui appalto scade a fine anno. La proposta prevede il passaggio del pagamento del servizio da tassa a tariffa puntuale, calcolata sull'effettivo svuotamento dei contenitori dei rifiuti del singolo utente, senza gravare sulla cittadinanza. Variazione sul tema dei rifiuti, una mozione del gruppo di minoranza Liberi e Uniti per Olbia che chiede di conoscere le motivazioni per le quali non è stato ancora creato l'ecocentro a Rudalza, previsto nel 2019 per un costo di oltre 500 mila euro, a carico della De Vizia.

