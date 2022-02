In congelatore la rinascita di Fertilia 

«Abbiamo creato un presidio che vuole salvaguardare le identità di queste culture – spiega il responsabile del museo Mauro Manca – e oggi ci aspettiamo che ci siano ulteriori occasioni di rinascita per la nostra comunità». Si pensa soprattutto ai fondi del Pnrr, perché il Comune di Alghero ha di recente candidato Fertilia alla manifestazione di interesse per la rigenerazione culturale, sociale e economica dei borghi a rischio abbandono. In gioco un tesoretto da 20milioni di euro da cui attingere e la cultura sarà il filo conduttore delle schede progettuali.

Nel frattempo è sorto un museo per iniziativa di privati. Un piccolo faro acceso in un rione dimenticato. Dove c’erano delle officine dismesse si raccontano ai residenti e ai turisti le vicende dell’esodo di fiumani, istriani e dalmati. Il museo porta il nome di Egea Haffner Tomazzoni, nata a Pola nel 1941.

Il progetto pilota di Fertilia ha compiuto ventidue anni ma ancora non è stato speso un solo euro per il recupero degli edifici storici della borgata che cadono a pezzi. Nel 2010 la giunta regionale aveva stanziato due milioni di euro per il restyling di alcuni pezzi strategici del nucleo originario.

L’oasi

Caccia ai finanziamenti

Le speranze

Mauro Manca auspica che parte delle risorse possano servire per restituire una nuova vita al vecchio cinema-teatro che diventerebbe l’unico centro di aggregazione della borgata. Non solo. Ancora nel cassetto esiste il sogno di trasformare Fertilia in un centro regionale dell’arte cinematografica, per rilanciare il festival internazionale che rese famosa la città di Alghero negli anni ‘50 e ‘60. «C’erano già due milioni di euro precedentemente stanziati e oggi possiamo attingere pure ai fondi del Pnrr – prosegue Mauro Manca – è arrivato quindi il momento di portare avanti un vero progetto di rinascita. Il valore dei nostri edifici ha un grande appeal nei confronti degli architetti di tutto il mondo ma anche la storia di questa comunità è importantissima: uomini giunti da vari luoghi, dagli esuli giuliani-dalmati, ai coloni veneti e dell’Emilia Romagna, rimpatriati di Libia, Eritrea, Etiopia, Corsica, Isola di Rodi e Romania, e tante altre persone che anche per via dell’aeroporto militare, hanno deciso di vivere a Fertilia. Un esempio di integrazione e inclusività. Oggi questo museo vive con questa logica, per salvaguardare queste culture».

