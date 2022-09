In Comune telefonate a vuoto 

Da settimane il centralino del Comune di Nuoro squilla a vuoto. Suona ma nessuno lo sente. Dall’altro capo del telefono nessuna risposta. Semplicemente perché il telefono è stato staccato e il centralinista non c’è più. Nell’era della digitalizzazione, per fasce deboli come anziani e tutti i cittadini che per scelta o un motivo diverso non hanno accesso agli strumenti digitali, è vietato dialogare e raggiungere l’amministrazione comunale senza uscire di casa. Per loro era necessario recarsi personalmente al palazzo civico. Una situazione di cui non era a conoscenza l’assessore al Personale e alla transizione digitale Filippo Spanu che messo al corrente afferma: «Chiedo scusa a chiunque non abbia potuto usufruire di un servizio. In pochi giorni verrà ripristinato il centralino, e ogni anomalia verrà segnalata anche all’interno del sito istituzionale».

La segnalazione

Maria è un’anziana donna che vive sola. Ha il cellulare. Un modello base, lei non usa né social né internet. Ha sempre chiamato il Comune dal numero fisso del centralino per poi farsi passare i vari servizi. Così ha provato a fare anche dal 2 settembre, «ma il numero ha sempre squillato a vuoto». La donna aveva necessità di chiarimenti per delle notifiche. Ma nulla. «Ho provato e riprovato diverse volte anche i giorni dopo e in orari diversi ma sempre senza risposta di mattina e sera», spiega la donna che dice che sarà costretta ad andare di persona. Come lei in questi giorni tante altre persone avranno provato a chiedere informazioni su una cartella Tari, un’autorizzazione, un certificato, oppure a prenotare l’appuntamento per rinnovare la carta d’identità. Per tutti nessuna risposta. Nemmeno automatica.

Senza centralino

A spiegare l’incomprensibile blackout del Comune è l’assessore Filippo Spanu che messo a conoscenza del fatto dice: «Non va bene. Non sapevo dell’interruzione del servizio. Il locale dov’era ubicato il centralino, all’ingresso del palazzo municipale sulla destra, è attualmente interessato da una ristrutturazione. Poi è venuta meno la figura professionale. Chiedo scusa perché questo disservizio non è stato nemmeno segnalato all’interno del sito istituzionale». Semplicemente hanno chiuso, senza nemmeno prevedere una segreteria telefonica capace di smistare automaticamente il cittadino. «Il servizio - promette Spanu - verrà ristabilito in pochi giorni con il cantiere Lavoras, nel frattempo abbiamo avviato anche una selezione per l’assunzione di un centralinista che richiede più tempo e andrà a colmare il vuoto».