In Comune per i suoi 103 anni 

Per il suo compleanno aveva un desiderio: festeggiare con gli amministratori comunali nel luogo in cui è nato, 103 anni fa. E così ha fatto, con tanto di torta, foto ricordo con il sindaco e anche qualche lacrima dall’emozione. Ieri mattina ha bussato le porte del Comune di Laconi Agostino Enis, per tutti tziu Agostino. Un simbolo del paese: è lo storico postino, andato in pensione ormai da 40 anni.

I festeggiamenti

Solitamente è sempre il sindaco a recarsi nelle case degli anziani per gli auguri di compleanno. Ieri invece non è andata così. A metà mattina il nonnino di Laconi si è presentato in Comune per ricevere gli auguri da chi guida il suo paese che tanto ama. Prima una chiacchierata con il sindaco Salvatore Argiolas rigorosamente in fascia tricolore, poi a tutti i costi Agostino Enis ha voluto raggiungere il bar del paese per offrire l’aperitivo agli amministratori e i dipendenti comunali. «Ospitarlo per noi è stato un onore - racconta il sindaco -. Un bel momento. Tutta la comunità è affezionata a quest’uomo dolce e gentile che ha scritto la storia del nostro paese. Ci ha già comunicato che il prossimo anno ci porterà tutti a pranzo in ristorante. Tziu Agostinu ha ancora tanta voglia di vivere».

La storia

L’ultracentenario, famoso perché conosceva a memoria tutti gli indirizzi del paese, è andato in pensione nel 1984. È nato proprio dove ora c’è il palazzo comunale, in corso Gramsci. All’epoca c’era la sua casa. Ecco perché ha voluto organizzare la “festa” del suo compleanno in Municipio, accompagnato da una figlia e dal genero. È rimasto vedovo nel 2012. Dall’amore con la moglie Antonietta Dessì sono nati sei figli.