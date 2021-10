In coma dopo il volo con la moto 

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni allevatori della zona che si sono accorti dell’incidente mentre percorrevano la strada per dirigersi nelle proprie aziende. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gonnosfanadiga, il 118 di Villacidro e l’elisoccorso che ha trasportato Sogus – dopo più di un’ora di primo soccorso – all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il trasferimento dell’uomo è stato segnalato da subito come un codice rosso. Sogus sarebbe arrivato all’ospedale del capoluogo intubato e in coma a causa di un trauma cranico commotivo.

La dinamica dell’incidente non è chiara. Le ipotesi da vagliare sono tante: Sogus avrebbe potuto perdere il controllo della motocicletta per vari motivi e sarà compito dei carabinieri di Gonnosfanadiga e Villacidro portare avanti le indagini. Dalle prime indiscrezioni pare che il gonnese fosse solo per strada al momento dell’incidente.

Un motociclista di Gonnosfanadiga è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo una brutta caduta. Si chiama Alessandro Sogus e ha 45 anni. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, stava percorrendo sulla sua Honda 600 la Provinciale 4 tra Gonnosfanadiga e Pabillonis quando, a circa 500 metri dalla rotonda che permette di raggiungere Guspini e San Gavino Monreale, ha perso il controllo della moto, che è volata fuori strada finendo in un campo. Nel volo Sogus ha riportato numerose ferite e ha perso conoscenza.

Dinamica da chiarire

I soccorsi

Paese in ansia

Alessandro Sogus, sposato e padre di due figli, è molto conosciuto a Gonnosfanadiga poiché, come altri suoi familiari, ha un’attività commerciale: una macelleria in via Porru Bonelli, la strada principale del paese, frequentata da gonnesi e non solo.

Nel giro di qualche ora nel piccolo centro ai piedi del Linas si è sparsa la notizia. Amici, conoscenti e clienti di Alessandro Sogus hanno subito cercato di avere notizie sul suo stato di salute.

