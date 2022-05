In città una sfida all’ultimo dolce 

«È la prima volta che la Sardegna ospita un evento di tale importanza – dice la vice preside dell’Ipia Elisabetta Medde – il regolamento prevede che l’istituto vincitore ospiti l’edizione successiva senza parteciparvi, ha il dovere e l’onore di organizzare e accogliere i partecipanti». Gli studenti dell’istituto alberghiero iglesiente vinsero nel 2019 ma la pandemia costrinse al rinvio della quarta edizione per ben due anni: «Finalmente è arrivato il momento – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice – la manifestazione prevede l’arrivo di oltre 200 persone. Si tratta di un importante scambio culturale e della possibilità di promuovere la nostra enogastronomia». L’amministrazione comunale ha messo sul piatto 20mila euro e la disponibilità delle navette per gli spostamenti della carovana: «Siamo orgogliosi di ospitare il campionato – assicura l’assessora alla Cultura Claudia Sanna – abbiamo lavorato tanto in sinergia con l’Ipia che si dimostra un grande vanto per la città, capace ogni anno di preparare degli studenti che si dimostrano un’eccellenza nel settore lavorativo». Oltre 400 iscritti fra l’alberghiero ed il corso meccanici all’istituto Galileo Ferraris: «I nostri studenti hanno molte richieste nel mondo lavorativo – dichiara la dirigente dell’Ipia Giuseppina Tartaglione –, la vittoria dell’edizione del 2019 è il frutto del grande lavoro svolto dalla scuola e soprattutto dal suo insegnante di cucina Pasquale Francese».

I più talentuosi giovani chef di tutte le scuole alberghiere d’Italia si sfideranno per il titolo di miglior pasticcere juniores e Iglesias si appresta a divenire dal 3 al 6 maggio la capitale dei dolci.

Il titolo vinto dagli studenti dell’istituto Ipia Galileo Ferraris nel 2019 in terra campana, a Ercolano, ha permesso alla cittadina mineraria di ospitare la quarta edizione di una manifestazione che vedrà impegnati gli studenti di 30 scuole e contare sulla presenza di una delegazione di rappresentanti del Ministero, di giornalisti specializzati e di una giuria di maestri pasticceri della Fipgc.

Il regolamento

Il programma

L’evento prenderà il via il 3 maggio al teatro Electra, dove l’accoglienza sarà affidata al coro di Iglesias del presidente Ugo Miscali e proseguirà in piazza Municipio con lo spettacolo degli sbandieratori e dei tamburini dell’associazione Quartiere Fontana. Il gran finale il 6 con una cena di gala al Centro culturale in via Cattaneo e la premiazione dei vincitori.

