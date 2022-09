«In città una pioggia di milioni» 

Campus dispensa una frecciata: «Un progetto ereditato e solo parzialmente finanziato, tanto che non sono bastati i 6 milioni di euro fatti arrivare dal compianto assessore Frongia e dalla Giunta regionale, perché per completarlo occorrerebbero altri 2,5 milioni di euro arrivando alla faraonica cifra di 12,5 milioni di euro. Abbiamo compensato facendo arrivare 3,5 milioni di euro dal Pnrr per il palazzetto di via Kennedy». Mentre ha dato per «vicina l’apertura del Padiglione Tavolara: servono ancora lavori interni per 150 mila euro, il restauro dell’altorilievo di Tilocca e l’ornamento della fontana di Silecchia».

Il primo cittadino, rilevando che il cosiddetto Nuovo Mercato è «un disastro dopo dieci anni», ha annunciato che è stata appena affidata la gara di appalto dei lavori per la ristrutturazione del Mercato civico ottocentesco («il cantiere aprirà entro l’anno»). Ha quindi aggiunto: «Grazie al Pnrr sono arrivati 16 milioni per la ristrutturazione del complesso della Colonia campestre». Per quanto riguarda l’Ex Ma’, Campus ha sottolineato che «sono conclusi i lavori per la cabina elettrica e gli allacci elettrici e idrici, quindi aspettiamo quale progetto l’Accademia di Belle Arti intenda appaltare con il milione di euro che il Ministero ha già finanziato. Parliamo di un’opera iniziata 15 anni fa».

«Abbiamo ottenuto risultati eclatanti e tra due anni lasceremo a chi ci succederà tanti nastri da tagliare per opere pubbliche». Così il sindaco Nanni Campus nella relazione annuale al Consiglio comunale di Sassari. Un anno calcolato ora da giugno ora da luglio 2021 ma comunque con un dato preciso: «Abbiamo inviato 40 proposte progettuali: 34 già finanziate e 6 progetti ritenuti idonei ma ancora in valutazione per il finanziamento». Ha aggiunto che i progetti portano a ben 102 milioni di euro i finanziamenti arrivati nelle casse comunali da quando è iniziato il mandato «e attendiamo una risposta per altri 28 milioni di euro».

«Disastro decennale»

PalaSerradimigni

Il sindaco è fiducioso anche sull’opera forse più discussa dell’ultimo decennio: il Centro Intermodale tra via XXV aprile e corso Vico. Un progetto rivisto dall’attuale Giunta: «Entro la prossima Primavera, secondo il crono-programma si potrà bandire la gara per l’appalto dei lavori». La Giunta ha poi investito un milione per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica per lo sviluppo della rete di metrotranvia verso Porto Torres.

