In città si viaggia a 30 Km orari 

Il tempo tecnico di sostituire la vecchia segnaletica stradale, e Olbia diventerà “Città 30”. A misura di pedoni e ciclisti, nell'area urbana di Olbia e nelle sue frazioni si viaggerà a trenta chilometri orari. Ieri, la Giunta ha approvato la delibera che introduce il limite massimo di velocità nelle strade cittadine, riducendolo da cinquanta chilometri all'ora a trenta, utile, dice il sindaco, Settimo Nizzi, «a limitare gli incidenti stradali e a consentire a Olbia di omologarsi a importanti città nazionali ed europee».

Favorevoli

Già adottata da numerose città d'oltralpe, Bruxelles in testa che ha fatto da apripista, per le associazioni cittadine che si occupano di ambiente e di mobilità, la misura introdotta migliora la vivibilità. «Nella vita delle città, c'è bisogno di rallentare e questa è un'ottima misura per farlo oltre che per migliorare la sicurezza stradale», commenta la presidente di hub.MAT Laboratorio per la mobilità, l'ambiente e il territorio, Roberta Calcina. Che, però, specifica: «Adesso bisogna valutare se saranno adottate soluzioni infrastrutturali che effettivamente rallentano il traffico perché l'occhio di una telecamera non è sufficiente». Per la rappresentante di Legambiente Gallura, Cristina Dessole, quella del primo cittadino, «è una decisione coraggiosa ma buona che rientra in un progetto, già intrapreso, di città più vivibile e di mobilità sostenibile: realizzate le piste ciclabili, il rispetto di trenta chilometri orari è una scelta obbligata perché la convivenza di biciclette e monopattini con l'alta velocità sarebbe impossibile».

Il nuovo lungomare

E con il nuovo limite di velocità, si potrà (ri)percorrere, anche, via Redipuglia: il sindaco ha annunciato il taglio del nastro, previsto per il 29 maggio prossimo, quando, il semaforo Covid lampeggerà su un colore che consente la partecipazione pubblica all'inaugurazione. «Avremmo voluto inaugurare il lungomare la prossima settimana ma il perdurare della zona arancione ci ha costretto a far slittare l'apertura», ha detto Nizzi. Nel frattempo, saranno gettati gli asfalti. Servizi, alberi e attrezzi ginnici sono già pronti.

