«In città manca il pane a tanti»  

L’arcivescovo di Oristano lancia un appello importante ai futuri amministratori: «Nella nostra città in questi giorni si sta avviando il nuovo cammino di impegno dei responsabili della cosa pubblica», ha detto. «A loro auguriamo buon lavoro e siamo certi che vorranno occuparsi nel modo migliore della nostra città e delle persone che la abitano. Mi permetto di suggerire uno sguardo ed una attenzione che non può mancare: lo sguardo verso coloro che aspettano pane materiale e spirituale». Lo ha ripetuto il capo della Chiesa Arborense nell’omelia del Corpus Domini.

L’appello

«C’è molta gente affamata. Affamata di Dio e del pane materiale. Viviamo in questo nostro tempo la crisi spirituale e anche la crisi alimentare. È un dramma che tocca da vicino tanti nostri fratelli e sorelle e che riporta in primo piano la consapevolezza che siamo un mondo interconnesso e dipendenti gli uni dagli altri». Sono tanti a chiedere quel pane quotidiano invocato nel Padre Nostro, preghiera amata e recitata dal giornalista Enzo Biagi perché nessun’altra unisce così intimamente cielo e terra. «Papa Francesco, all’inizio del suo pontificato – ha aggiunto monsignor Carboni – ci esortava a guardare la realtà partendo non dal centro ma dalla periferia, per renderci conto delle situazioni di fatica di tanti. Solo in questo modo possiamo farci attenti e presenti. Cosa possiamo fare come cristiani? Possiamo farci attenti personalmente ai poveri della porta accanto – ha detto – ma anche dare una mano alle istituzioni che già operano nell’attenzione ai poveri: la Caritas, la mensa dei poveri, la casa di accoglienza per minori, altre associazioni che fanno del bene. Sono strumenti della comunità cristiana in cui essere maggiormente coinvolti».

L'allarme

In città, lo ha ricordato più volte la Chiesa oristanese, la povertà cresce. «Volgiamo lo sguardo – ha detto padre Roberto – verso coloro che sono lasciati ai margini della nostra comunità, a coloro che non hanno voce e possibilità di farsi sentire. Lo sguardo ai senzatetto, a coloro che non hanno dove passare la notte. Non sempre è facile trovare soluzioni, ma bisogna trovarle insieme perché la vita di queste persone ci coinvolge. Non possiamo rimanere tranquilli, sapendo che ci sono persone che vivono nella sofferenza, nell’abbandono nel disagio».