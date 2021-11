In città il salone nautico sardo 

Un polo della nautica forte di 2391 posti barca (9000 se si considera l’intera Gallura) e 62 aziende operative nella cantieristica per 374 lavoratori occupati nella sola area industriale cittadina: Olbia, attraverso il Cipnes, punta al consolidamento come distretto e a una vetrina di eccezione: il primo Salone nautico della Sardegna che è in programma dal 23 aprile al primo maggio nel porto turistico di Sa Marinedda. L’evento è stato approvato nell’ultima riunione del Consiglio di amministrazione del Cipnes Gallura e nelle intenzioni degli organizzatori e dei parter istituzionali sarà una grande vetrina internazionale.

L’iniziativa

«L’idea è venuta a me e inizialmente l’ho testata con alcuni dei grandi cantieri che operano da noi e con la Marina di Olbia, dove si svolgerà l’evento, ma ha riscosso subito un grande interesse anche da parte degli altri imprenditori della nautica e soprattutto dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa che probabilmente sarà qui già in settimana per discutere del progetto», spiega il presidente del Cipnes Gianni Sarti: «Sarà un momento molto importante per Olbia e pr l’intera Sardegna. L’idea è quella di mettere in piedi una manifestazione di grande richiamo che promuova il nostro distretto della nautica e che sia una vetrina per i grandi cantieri nautici. Gli imprenditori hanno dimostrato molto interesse, tutti vengono volentieri in Sardegna. All’interno della fiera ci sarà spazio per due nostri gioielli, l’agency di sviluppo con un desk che spiegherà chi siamo e cosa facciamo e Insula per la promozione dell’agroalimentare e dell’artigianato sardo di qualità».

I numeri del distretto

Se la Gallura è la regina della nautica in Sardegna con il 46 per cento dei posti barca totali dell’Isola, è Olbia in testa alla classifica dei posti barca (nel territorio comunale oltre alla Marina, gli scali di Porto Rotondo e Portisco) seguita da Arzachena e La Maddalena. Un movimento che alimenta la cantieristica e una parte consistente del business è dato dai maxi yacht. «Olbia ha tutte le caratteristiche per essere uno dei primi distretti della nautica del mediterraneo e questo va a vantaggio di tutta l’Isola. Sicuramente un ruolo importante è determinato dalla vicinanza della Costa Smeralda e dal fatto che per molti mesi abbiamo qua davanti i più grandi yacht del mondo e questa è una fortuna», osserva ancora Gianni Sarti: «Ma sicuramente una parte del merito va alla visione del nostro direttore generale Aldo Carta e allo spirito imprenditoriale dei galluresi». I progetti di espansione del polo cantieristico a Cala Saccaia hanno però suscitato un acceso scontro politico. È un’attività compatibile con la tutela del paesaggio? «Io sono convinto di sì. Il golfo di Olbia può tranquillamente accogliere i tre grandi comparti produttivi della nautica, la portualità, la mitilicoltura. Non è necessario privarsi di nulla».