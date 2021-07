In città chiude anche una scuola 

Nella cittadina capoluogo del Marghine, sempre più colpita dalla crisi e dallo spopolamento, salta un altro importante servizio. Chiude infatti la scuola materna del popoloso quartiere di Santa Maria. Oltre 60 bambini, a partire da settembre, saranno trasferiti in quella de Sa Corte, in pieno centro storico, dove il refettorio è limitato, come sono limitate anche le aule. Un altro duro colpo per quella che è stata la cittadina, dove pian piano stanno venendo meno anche i servizi essenziali, dalla sanità ai trasporti e persino quelli legati all’antincendio. «Andiamo sempre più giù – denunciano in un comunicato congiunto Arturo Uleri di Fratelli d’Italia e Daniele Nieddu di Italia Viva, entrambi del gruppo Uniamoci per Macomer – Non si può pensare che i servizi dedicati all’infanzia e famiglie siano quelli sacrificabili con facilità. Troviamo illogico lasciare uno dei quartieri più popolosi della cittadina privo della scuola materna. Sarebbe opportuno invertire la rotta e far tornare Macomer un centro ricco di servizi, non privo delle assistenze più rilevanti».

Aule chiuse

Non si tratta quindi di un problema legato alle poche nascite (poco più di 50 nel 2020) o alla perdita di centinaia di residenti registrati anche nell’ultimo anno. Per gli amministratori comunali si tratta di una chiusura per consentire la manutenzione dell’edificio. Scoppia però la polemica. Per i consiglieri di opposizione la manutenzione si poteva fare d’estate, per essere poi pronti a settembre. Invece si chiude. L’amministrazione comunale, con toni polemici, risponde a stretto giro: «Il caseggiato ha bisogno di interventi strutturali sul tetto e inizieranno i lavori. Abbiamo accorpato la scuola dell’infanzia di Santa Maria a quella di Sa Corte, mantenendo tutti i servizi».

La polemica

Dall’altra Arturo Uleri replica: «Non si possono spostare decine di bambini in un posto angusto come la scuola di Sa Corte, creando disagi alle famiglie, dove è difficile anche trovare un parcheggio». Daniele Nieddu aggiunge: «Nella sostanza per avere forse un servizio domani, se ne deve smantellare uno oggi?» . Gli amministratori comunali precisano: «Stiamo rafforzando il livello di qualità dei servizi». Di certo, Macomer non è una cittadina a misura di famiglie.

