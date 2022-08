In cerca dell’aragosta perduta  

Ferragosto, aragosta mia non ti conosco. Il caro, anche di prezzo, crostaceo, gioia e delizia delle tavolate ferragostane è merce rara, anzi rarissima. Praticamente desaparecido dai banconi del mercato civico di via Cimarosa e quand’anche dovessero apparirne in pochi esemplari si viaggia dagli 80 euro in su, al chilo.

Il vuoto

Signor Gino nella trattoria che si intestò in via Tirso, negli anni ‘60 del secolo scorso inventò “l’aragosta alla Gino” che duellava alla pari con “l’aragosta alla catalana” di Moreno Cecchini di Alghero. Piatto semplice quanto delizioso: aragosta del mare di Putzu Idu, cipolla, pomodoro e olio di gran qualità. La ricetta è passata pari pari nei fornelli del figlio Nazzaro Pusceddu che tira fuori dal cassetto il menù del babbo di 50 anni fa: “aragosta alla Gino 600 lire all’etto”, 60 al chilo. «Oggi se hai la fortuna di trovarne una la paghi dal pescatore non meno di 80/100 euro al chilo. Mi chiedo a quanto dovrei venderla, magari a Ferragosto lo sfizio è ammesso ma se sei fortunato ne trovi giusto qualcuna. I pochi pezzi che i pescatori acchiappano dicono vadano nei mercati di Napoli e Milano. non riesco neppure a immaginare a che prezzo», dice Nazzaro. Tavolata di Ferragosto con aragosta piatti ricchi e fortunati, quindi. «Fino agli anni ’80 arrivavano aragoste da tutte le parti e prezzi abbordabili. Oggi è l’opposto. Direi tavola all’incirca fortunata anche quella che trova polpi, un mollusco che fino a ieri trovavi ovunque», precisa ancora Nazzaro.

La spesa

Il borsino dei pesci è salito vertiginosamente su di giri: polpi a 15 euro, calamari 25, sogliole oltre i 30, spigole e orate di mare intorno ai 30 euro. Da Kalispera, via Garibaldi, il patron Salvo concorda con Nazzaro: «È vero, aragoste non se ne trovano o meglio diciamo che è merce rarissima e perciò carissima. Dicono che non sia annata e c’è chi aggiunge che nel mercato fuori Oristano si spuntino prezzi più vantaggiosi, fatto sta che la situazione è quella che ci troviamo davanti al banco dei pesci: aragoste zero». Girando per altri ristoranti la solfa non cambia. “Craf da Banana” in via De Castro, lo chef Mattia aggiunge: «Ne ho trovato due, pagate abbastanza, ma ormai davvero siamo lontanissimi da tre, cinque anni fa quando le pagavi tanto anche allora ma almeno le trovavi e potevi averla in menù non solo a Ferragosto. Comunque la scelta non manca anche se sui pesci il mercato è decisamente cambiato». E forse anche le borse della clientela bucate dall’inflazione. Da Salvatore, via Pietro Riccio: «Mio padre cucinava aragoste a nastro, oggi vorrei tanto farlo ma se ne trovano sempre meno. Qualcuno dice che anche i pescatori a Ferragosto vanno in ferie ma non ci voglio credere. Forse trovano più conveniente cercare mercati oltre il locale o forse quest’anno non è annata come altre volte è successo. Fatto sta che a Ferragosto trovare aragoste non sarà facile». L’aragosta resta un piatto molto ambito, oggi più che mai è uno status symbol difficile però da esibire. La regina del mare ha detto stop, si è preso le ferie.