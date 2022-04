«In centro vive la vera estate» 

A rianimare le deserte strade dello shopping potrebbe essere nelle prossime settimane “Lo sbaracco di primavera”: apertura straordinaria domenicale, con banchi allestiti all’esterno delle vetrine dei negozi e prezzi d’occasione. «Per poterla organizzare ad un costo irrisorio per i commercianti, però, sono necessarie almeno una settantina di adesioni - va avanti Sara Pintus - nei prossimi giorni ci aggiorneremo con i negozianti, che potrebbero formulare anche qualche nuova proposta». L’allentamento delle restrizioni e il sogno di un’estate all’insegna della normalità dopo due anni di pandemia alimenta l’ottimismo. «Siamo fiduciosi, abbiamo necessità di scrollarci di dosso la tristezza che ci ha accompagnato nell’ultimo periodo - afferma Rita Musso, presidente del Centro commerciale naturale - Il direttivo del nostro organismo è in una fase di riorganizzazione, presto ci metteremo al lavoro per valutare qualche iniziativa in vista dell’estate».

La programmazione vera e propria è ancora in cantiere. Ma tra ambizioni turistiche e necessità di svuotare gli scaffali ancora pieni dopo una stagione invernale col segno meno, i commercianti del centro provano a rialzare la testa. «C’è tanta voglia di ripartire - conferma Sara Pintus, direttrice di Confcommercio - proprio ieri un gruppo di operatori di via Tirso ci ha contattati per chiederci una mano nell’organizzazione di qualche evento».

Le iniziative

Dal punto di vista culturale, gli sforzi al momento sono concentrati sulla promozione turistica e sull’organizzazione della prossima edizione di Monumenti Aperti. «Ma il ponte di Pasqua è stato un importante test per la città di Eleonora - spiega il direttore della Fondazione Oristano Francesco Obino - i numeri registrati all’Info point di piazza Eleonora parlano di circa 300 turisti che hanno visitato i nostri monumenti e le nostre strutture museali».

Oasi pedonale

Le notti bianche per ora sono solo un pensiero. E all’organizzazione della fortunata manifestazione “Shopping sotto le stelle” è legato anche il discorso sulla chiusura o meno del centro storico al traffico, argomento che da sempre divide commercianti e residenti. La patata bollente finirà nelle mani della nuova amministrazione, intanto c’è chi ribadisce la propria posizione. «Rendere il centro area pedonale almeno nelle ore serali durante l’estate è una condizione imprescindibile per permettere agli operatori di lavorare - dice Eden Stramieri - anche quest’anno a malincuore terrò abbassate le serrande del mio locale e andrò a fare la stagione nel Nord Sardegna, per poter sopravvivere a Oristano durante l’inverno».

