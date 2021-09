In centro stop alla sosta selvaggia 

L’attesa è stata decisamente più lunga del previsto. Nove mesi di ritardo sulla tabella di marcia, ma finalmente la prossima settimana il parcheggio di via Mariano IV entrerà a pieno regime. Mentre per avere una Ztl operativa bisognerà ancora attendere e in centro i disagi non mancano, come confermano gli automobilisti. «Mercoledì inaugureremo il piano seminterrato con 136 posti auto» annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pinna.

I parcheggi

Sale così a 270 stalli la capienza totale della struttura costata circa un milione di euro. Il taglio del nastro del piano superiore risale allo scorso dicembre: per completare l’opera, era stato detto in quell’occasione, sarebbero state sufficienti poche settimane. «Abbiamo avuto parecchi imprevisti - spiega l’esponente della Giunta - in questi giorni gli operai hanno portato a termine anche gli ultimi interventi per renderlo fruibile». Altre strisce blu, mentre resta un’impresa per chi raggiunge il centro per lavoro, trovare un parcheggio senza dover mettere mano al portafogli.

La Ztl

Il completamento del multipiano di via Mariano IV, inserito tra le opere strategiche del Piano urbano della mobilità, potrebbe riaprire la strada a vecchie ipotesi, come l’estensione della Ztl del centro storico. Il condizionale è d’obbligo anche perché «il discorso è arenato da tempo – afferma il presidente della commissione Viabilità, Davide Tatti – In realtà tutto il Piano urbano della mobilità dovrebbe essere ripreso in considerazione. Negli ultimi tempi i confronti all’interno del parlamentino hanno riguardato esclusivamente aspetti legati al Piano delle opere pubbliche, non la riorganizzazione del traffico. E poi sono state apportate diverse variazioni rispetto al documento approvato nel 2018». La priorità, per il consigliere di Fortza Paris, dovrebbe riguardare gli accessi di Nuraxinieddu e Massama. «Quando non è fermo, il cantiere della Provincia procede a passo di lumaca - prosegue - Completate le rotonde, che ormai spuntano come funghi, occorrerà studiare una nuova viabilità».

Gli ingressi

Da rivedere anche l’ingresso in città da Santa Giusta. «Oggi il traffico automobilistico, per evitare il semaforo all’uscita di via Cagliari, si riversa su via Laconi» dice Tatti. Intanto procedono, non sempre a ritmi serrati, gli interventi contenuti nel Piano. «Siamo a buon punto sia con la circonvallazione Nord-Ovest che con quella comunale - assicura l’assessore Pinna - Gli operai stanno lavorando a passo spedito anche nella zona del Foro Boario dove è quasi conclusa la rotonda di via Anglona e a breve sarà realizzata quella di piazza Pintus». Infine il fronte del Centro Intermodale. «È fondamentale - conclude Tatti - che una volta riqualificata piazza Ungheria, si ragioni su un adeguato collegamento con il centro per consentire la mobilità dei pendolari, prevedendo magari un ampio marciapiede».

