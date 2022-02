In centro il salotto per i turisti 

Che il futuro sia un centro pedonale h24 lo sottolinea anche Marco Cardia, consigliere con delega al commercio e all’urbanistica: «Per l’estate - spiega - già da tempo è stata istituita una zona pedonale per incentivare i turisti a frequentare il centro abitato. Dobbiamo lavorare per allungare sempre più il periodo della ztl per arrivare ad un’isola pedonale definitiva che ricomprenda le tre piazze. L’obiettivo è favorire le attività economiche e rilanciare l’immagine del centro urbano, immagine talvolta trascurata perché ci si concentra sulle spiagge e sulla stagione balneare».

Il progetto riguarda piazza Incani, piazza Giovanni XXIII e piazza Gramsci. E poi tutte le vie che consentono il collegamento, appunto, fra le piazze: in particolare via Umberto e via Marconi. Una sorta di grande spazio sociale con all’interno il municipio, la chiesa e alcuni degli edifici storici più interessanti. Senza più i dislivelli dei marciapiedi ma con blocchi di granito di diversi colori per separare il percorso carrabile da quello pedonale. «Ci vorranno diversi anni - aggiunge - per dar vita al progetto, è però importante iniziare. Dobbiamo poi risolvere la questione della circonvallazione che consente di attraversare il paese senza più passare dal centro».

Unire le tre piazze al centro del paese istituendo una zona pedonale definitiva, ogni giorno dell’anno. Allo stesso tempo intervenire sull’arredo urbano con una pavimentazione in granito e un’illuminazione suggestiva. Un grande salotto a misura di turista e senza più marciapiedi. La Giunta traccia il futuro del paese e lo fa con un progetto da 4 milioni di euro. «La somma necessaria per l’intervento - chiarisce subito il sindaco Gianluca Dessì - cercheremo di ottenerla presentando, appunto, il progetto. È fondamentale avere le idee chiare in anticipo per chiedere i finanziamenti».

Il futuro

L’obiettivo

L’obiezione

Per Sergio Ghiani, consigliere di maggioranza che porta avanti una sua linea politica (talvolta in contrasto con la stessa maggioranza), il progetto va bene «però siamo in forte ritardo, tutti i paesi turistici del mondo hanno una zona pedonale importante». E dunque «sono pronto a dare una mano per una Villasimius del 2050, non per una del 1995». Ghiani, infine, suggerisce di intervenire per agevolare le attività che aprono tutto l’anno «e non chi ha dei dehors solo stagionali».

