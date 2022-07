In cenere centocinquanta ettari 

Le fiamme hanno percorso chilometri, facendo terra bruciata delle colline di Is Serras, caratterizzate dalla presenza di diverse cave dismesse per le quali il Comune di Monastir ha progettato interventi di recupero e valorizzazione per centinaia di migliaia di euro. Centocinquanta ettari di pascolo, rimboschimenti realizzati alcuni decenni fa dal Comune di Monastir con notevoli investimenti, e macchia: il fronte delle fiamme ha percorso chilometri, spingendosi come detto fino al territorio di Sestu e Serdiana. paura anche per alcuni ovili e greggi di pecore.

Il rogo

Le fiamme, sulle cui origine non c’è nessuna certezza, sono divampate nel pomeriggio a Monastir, in prossimità del Monte Zara, per poi spingersi sulla spinta del forte vento di maestrale verso la zona di Is Serras, tra Monastir e Ussana, fino a lambire il territorio di Sestu, a ridosso della strada provinciale numero 9 Ussana–Sestu. Il gigantesco rogo, visibile a decine di chilometri di distanza, si è pericolosamente avvicinato alla chiesetta campestre di Santa Lucia e all’azienda Agris, e al sito archeologico di Baratuli, caratterizzato dalla presenza dei ruderi dell’omonimo castello, a Monastir.

I danni

Le fiamme hanno percorso chilometri, facendo terra bruciata delle colline di Is Serras, caratterizzate dalla presenza di diverse cave dismesse per le quali il Comune di Monastir ha progettato interventi di recupero e valorizzazione per centinaia di migliaia di euro. Centocinquanta ettari di pascolo, rimboschimenti realizzati alcuni decenni fa dal Comune di Monastir con notevoli investimenti, e macchia: il fronte delle fiamme ha percorso chilometri, spingendosi come detto fino al territorio di Sestu e Serdiana. paura anche per alcuni ovili e greggi di pecore.

Il territorio interessato dall’immenso rogo non è produttivo (i vigneti e gli olivetti della zona, a Ussana, Sestu e Serdiana, sono stati solo lambiti), ma i danni al patrimonio ambientale sono enormi. A Monastir il rogo ha inghiottito la piccola oasi delle roverelle: un centinaio di esemplari di querce che hanno trovato l’habitat fra le rocce del Monte Zara che degrada verso la zona archeo naturalistica di Is Serras, dove comparo n raro esempio faunistico.

L’allarme

A rallentare l’avanzare delle fiamme, fino a domarle in tarda serata, un grosso dispiegamento di forze, fra quelle a terra: Corpo Forestale, Protezione Civile della Sardegna, Vigili del Fuoco, associazioni di volontariato del territorio, e aeree, che ha visto in campo un Canadair dei Vigili del Fuoco e tre elicotteri del servizio antincendio regionale. Un dispositivo degno, e questo da la misura della vastità delle fiamme, di un incendio boschivo. Che ha avuto anche l’effetto collaterale di osculare per ore il cielo sopra Cagliari e la zona est della Città Metropolitana. La colonna di fumo, altissima, ha creato una nube scura sopra Sestu, Pirri e fino a Sinnai.

