In cassa arriverà un milione in più  

È una delle trattenute che riducono il già ristretto stipendio e va a finire dritta nelle casse del Comune: l’addizionale Irpef. E da quest’anno c’è una grossa novità perché la Giunta, guidata da Andrea Lutzu, ha deciso di passare dall’aliquota unica a quella progressiva, quindi chi più incassa più paga.

Il quadro

Fino al 2021 l’amministrazione era ferma sull’aliquota dello 0,4 per cento a prescindere dal reddito e così ad esempio su mille euro di stipendio, quattro andavano nelle casse comunali per finanziare le spese correnti (come personale, luce, mense). Nell’anno di imposta 2019 (denuncia 2020, l’ultima pubblicata) su 21.781 persone fisiche che hanno presentato la denuncia dei redditi per 428,4 milioni di euro, il palazzo degli Scolopi ha incassato 1 milione 592 mila euro. Da quest’anno invece passando dallo 0,4 per tutti a un sistema per scaglioni di reddito, calcolando un’aliquota media dello 0,70, il Comune incasserà un milione di euro in più.

I contribuenti

Chi ha un reddito inferiore ai 10 mila euro (6.500 oristanesi nel 2020) è esente. Il nuovo sistema prevede 4 aliquote per quattro fasce di reddito: da 10.001 a 15mila euro l’aliquota è dello 0,69 per cento, da 15.001 a 28 mila dello 0,72, da 28.001 a 50 mila dello 0,74, per i redditi oltre i 50 mila euro si sale allo 0,78. Il conto è presto fatto, basta moltiplicare l’aliquota al reddito dichiarato. Un contribuente con un reddito di 15 mila euro da quest’anno perderà 10,35 euro (86 centesimi al mese) a fronte dei 6 euro (5 centesimi al mese) della vecchia addizionale. Chi denuncia 28 mila pagava 11,2 euro, pagherà 20,16 all’anno. Il titolare di un reddito di 50 mila passerà da 20 a 37 euro. Infine per la fascia oltre i 50 mila euro all’anno, il Comune ha fissato l’aliquota dello 0,78 per cento, la più alta. I redditi da 75 mila euro da 30 passeranno a 58,5 euro, quelli da 100 mila da 40 a 78 euro. infine i contribuenti da 150 mila euro di reddito all’anno passeranno da 60 a 117 euro, quasi 10 euro al mese. «Riteniamo di aver adottato un provvedimento giusto e di giustizia sociale, il principio della progressività privilegia le classi più deboli e chiede pochi euro in più agli altri contribuenti – ha commentato l'assessore al Bilancio Angelo Angioi – La manovra che peserà in misura marginale sui cittadini consentirà al Comune di incassare circa un milione in più, soldi che saranno utilizzati per migliorare i servizi».