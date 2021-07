In casa un piccolo museo archeologico 

Li hanno sorpresi con un sofisticato metal detector mentre sondavano un terreno a Isca Bardella, nelle campagne di Dolianova. In tasca avevano alcuni frammenti di bronzetti nuragici e lamine in piombo. Due pensionati, molto conosciuti nel Parteolla, sono stati denunciati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari con l’accusa di scavo clandestino, detenzione illegale di reperti archeologici, ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Raffaele Cara, 74 anni, di Dolianova, e Leandro Sanna, 69 anni, ex poliziotto con alle spalle un’esperienza da assessore una ventina di anni fa nel Comune di Soleminis. Ad sorprenderli, in flagranza di reato, gli agenti del Corpo Forestale.

La perquisizione

Ma la sorpresa non è finita qui: in una successiva perquisizione nelle abitazioni dei fermati, gli uomini della stazione del Corpo forestale di Dolianova hanno trovato un autentico tesoro: oltre un migliaio di reperti di varie epoche – dal Neolitico all'Alto medievale – sono stati sequestrati e restituiti al patrimonio pubblico. Tra questi una navicella nuragica di grande pregio: il suo valore sul mercato più o meno ufficiale degli appassionati che si svolge prevalemente sulle aste internazionali si aggira intorno ai 200mila euro.

L’impegno

Il materiale, secondo gli investigatori, proviene con assoluta certezza da un’attività clandestina di scavo che andava avanti da tempo. Nell’operazione, ribattezzata “Thesaurus”, sono stati recuperati pezzi pregiati. L’elenco è lunghissimo e dà l’idea dell’importanza del ritrovamento: due navicelle nuragiche in bronzo con protomi taurine, una protome d’ariete in bronzo di epoca nuragica, decine di asce e mazze in pietra del periodo neolitico e nuragico (VI-II millennio a.C.); collane di epoca neolitica ed eneolitica (VI-III millennio a.C.); un busto di guerriero nuragico in bronzo, armato di pugnale; medaglioni decorati con disegni di foglie e uccelli. Nel nascondiglio anche 500 monete di epoca punica, romana (repubblicana e imperiale) e basso medioevale. Tra queste alcune puniche molto rare e di grande di interesse storico coniate in Sardegna (III secolo a.C), un asse romano in bronzo (cosiddetto del Sardus Pater del I sec. a.C.) e un tremisse – moneta in oro di epoca bizantina, anelli romani e medioevali tra i quali spicca un monile aureo a forma di serpente. Gli agenti, infine, hanno sequestrato un’antica macina basaltica con inserti in piombo.

Il fenomeno

Il recupero rientra nell’attività di contrasto e prevenzione dei reati contro il patrimonio storico e archeologico della Sardegna portato avanti dal Corpo Forestale. Ogni anno nell’Isola decine di reperti finiscono nel mercato clandestino. Un commercio illegale che fa capo, secondo l’ipotesi investigativa degli inquirenti, a una rete internazionale senza scrupoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA