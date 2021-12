In casa la centrale dello spaccio 

Il sospetto lo avevano eccome, servivano però prove concrete per inchiodarli. Le hanno trovate fingendosi tecnici del gas e come tali si sono presentati nell’appartamento di Pirri dove hanno trovato e sequestrato gli stupefacenti. Un chilo e 300 grammi di marijuana. Nei guai sono finiti un trentenne (arrestato) e sua madre, quest’ultima denunciata per concorso nell’attività di spaccio.

Il blitz

Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile guidata dal primo dirigente Fabrizio Mustaro a chiudere il cerchio sulla casa dello spaccio. Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio hanno deciso di mettere in atto uno stratagemma per riuscire a farsi aprire tranquillamente dai proprietari dell’abitazione sospetta. Sapevano bene, gli inquirenti, che il giovane residente nell’appartamento (lo avevano accertato durante le attività di indagine durante diversi giorni) era dedito all’attività di spaccio proprio all’interno della propria abitazione di Pirri. Per questo avevano tenuto sotto controllo la zona e la casa confermando la presenza di diversi clienti in cerca di stupefacenti. Poi, dopo la fase dei controlli e degli appostamenti protratti nel tempo, la Squadra Mobile ha deciso di passare alle vie di fatto.

Lo stratagemma

Hanno così bussato all’uscio chiedendo di poter entrare per verificare il corretto funzionamento della rete del gas. Non poliziotti ma tecnici, insomma. Almeno per i residenti. Peccato per loro che una volta dentro gli agenti abbiano smascherato le attività illecite che si svolgevano all’interno, scovando innanzitutto la droga.