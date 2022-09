In carcere per una piantagione 

Con un geniale e complesso sistema di irrigazione, prelevava l’acqua da un vicino ruscello per alimentare una piantagione di marijuana. Così per un giovane di Dualchi, Rodrigo Pinna, 25 anni, disoccupato, con precedenti specifici, si sono aperte le porte del carcere. È stato colto in flagranza di reato dai carabinieri e arrestato con l’accusa di produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nelle campagne del paese, in una zona protetta dalla folta vegetazione, è riuscito a coltivare e tenere ben nascoste 1180 piante di marijuana.

L’operazione

I carabinieri di Silanus, coordinati dalla compagnia di Macomer, assieme al personale dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, avevano da tempo individuato la piantagione e da giorni seguivano i movimenti del giovane di Dualchi. Venerdì scorso è scattata l’operazione. Pinna è stato notato mentre si recava in quel posto isolato e nascosto delle campagne del paese, dove è stato poi sorpreso mentre eseguiva le operazioni di irrigazione. Con un sistema complesso prelevava l’acqua di un ruscello, a molti sconosciuto, per curare la piantagione di marijuana. A quel punto i militari sono entrati in azione. Il giovane è stato colto in flagranza, mentre era impegnato nella cura delle piante. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Oristano per la convalida. Pinna è nel carcere di Massama. L’operazione segue le altre compiute dai carabinieri in una ampia zona del Marghine visto che il business della droga è in continuo aumento. Numerosi e ingenti i sequestri compiuti in tutto il territorio. Tra luglio, agosto e settembre, i militari della compagnia di Macomer hanno arrestato per lo stesso reato quattro persone, denunciandone 11 e sequestrando complessivamente circa 700 chili e 1204 piante di marijuana.

