In campo l’assessore tuttofare 

L’ultima volta in cui si è rimboccato le maniche è stata due giorni fa quando qualcuno gli ha segnalato che il campo sportivo accanto alla palestra di via Puglie era stato preso di mira dagli incivili. L’assessore di Carbonia Piero Porcu, insieme a un gruppo di amici si è precipitato nella struttura sportiva armato di scopa, guanti e paletta e ha ripulito tutto: «Ma è un’indecenza – ha detto dopo aver riempito numerosi sacchi di spazzatura – i ragazzi che hanno ridotto così questo spazio che educazione hanno avuto? Io faccio la mia parte, ogni giorno in prima linea ma senza la collaborazione dei cittadini non si può fare nulla».

Al lavoro

Quando parla di prima linea, l’assessore comunale a Urbanistica, manutenzioni, decoro urbano, politiche per la casa e rapporti con il Consiglio, si riferisce al senso letterale del termine: non c’è fine settimana o ora libera che non trascorra ad occuparsi in prima persona delle piccole grandi emergenze. C’è da rasare l’erba alta di una rotonda dove gli automobilisti rischiano di avere problemi? Arriva con zappa e attrezzi e interviene. C’è una discarica abusiva o una piazzetta in abbandono? Ecco pronti guanti e bustoni: «Ma sia chiaro – puntualizza Piero Porcu – non si tratta di voler fare l’eroe o di volermi mettere in mostra. Quando ho accettato di far parte di questa Giunta sapevo bene che l’impegno non sarebbe dovuto essere solo quello alla scrivania che, chiariamo, è fondamentale ma non risolve le piccole emergenze. Prima fra tutte quelle di organico e di risorse».

Poche risorse

Tradotto significa che il Comune non riesce ad accontentare i cittadini e quindi devono armarsi di pazienza e zappa anche se pagano le tasse? «Chi arriva a questa considerazione dimostra di non conoscere la nostra realtà – risponde – il Comune sta cercando di arrivare dove può in tutti i modi possibili, stiamo cercando risorse per i settori sempre più in difficoltà, ma il ruolo del volontariato è sempre da promuovere. Così come va promossa la civiltà: non si fa in tempo a pulire una discarica abusiva che puntualmente tornano i rifiuti da un’altra parte. Non serve fare le foto e metterle sui social a caccia dei “mi piace”: serve un impegno in prima persona, denunciando chi inquina, se occorre, e facendo la propria parte. Per fortuna sono tanti i cittadini che lo hanno capito e agiscono da volontari, ma ancora non basta». E la pazienza ha un limite: «Il campetto di via Puglie era aperto a tutti ma gli incivili hanno mostrato che si è trattato di un eccesso di fiducia – conclude – ora l’area sarà chiusa e si entrerà solo in determinati orari sotto l’occhio delle telecamere.