In campo la squadra di Ragnedda 

«Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana». Dopo aver letto questa breve formula, con la fascia tricolore a tracolla, ad appena quattro minuti dall’inizio del primo consiglio comunale del suo secondo mandato, il sindaco Roberto Ragnedda è entrato, ieri pomeriggio, nel pieno dei propri poteri. E lo ha fatto di fronte ai 16 consiglieri della sua maggioranza, al pubblico presente, delle grandi occasioni, e ad un centinaio di persone che hanno seguito la riunione in streaming. È stato eletto e si è insediatosi senz’opposizione consiliare, in una situazione «che Arzachena non aveva mai visto prima ma alla quale ha risposto alla grande, con un moto d’orgoglio, confermando la fiducia nella mia persona e nella squadra che mi ha accompagnato».

I malumori

Non sarà facile per lui gestire la situazione e mantenere coesa la sua maggioranza, all’interno della quale, sebbene non manifestato in aula ieri, s’è già udito qualche mugugno per le scelte operate nell’individuazione degli assessori come anche dei delegati. Ragnedda è sembrato voler rassicurare un po’ tutti dichiarando l’intenzione, così come aveva fatto nel precedente mandato, di ricorrere alla staffetta «affinché tutti possano avere la possibilità di ricoprire il ruolo di assessore, e molto spesso, in questi anni passati, abbiamo visto poca differenza, sotto l’aspetto dell’operatività e dell’impegno, con i consiglieri delegati».

La squadra

Per quanto riguarda la giunta, rivoluzionata nelle deleghe rispetto allo scorso mandato, vede solo la riconferma della vice sindaca Cristina Usai, alla quale è stato tolto il turismo attribuendole programmazione, bilancio, patrimonio che già aveva e in più le politiche europee; Claudia Giagoni che per 5 anni, da delegata, s’è occupata di urbanistica, se la vedrà ora con turismo e commercio; urbanistica (e demanio) che è stata ora attribuita ad Alessandro Malu. Quello che era l’assessorato di Fabio Fresi, lavori pubblici e manutenzioni, è andato invece a Massimo Azzena, mentre Alessandro Careddu s’occuperà di servizi sociali e protezione civile. «Questa è l’articolazione della giunta emersa a seguito degli incontri fatti con i vari gruppi», ha affermato il sindaco. «È una composizione che prende atto della volontà popolare, partendo da quello che è stato il risultato di ciascun consigliere». Ragnedda non ha parlato di altre deleghe ma s’è impegnato «a far sì che ciascun consigliere e gruppo abbiano visibilità e che tutti possono avere l’opportunità di esprimersi al meglio».