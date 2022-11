In campo anche Stephens 

Sassari. «Vedrete una Dinamo diversa da Trieste: con più energia e positività». Lo annuncia il coach Piero Bucchi alla vigilia del match casalingo contro la neopromossa Scafati, domani alle 20. DeShawn Stephens è pronto al debutto con la maglia biancoblù: «Non sento pressioni, la squadra è forte e io sono migliorato rispetto al campionato di 5 anni fa in A2 con Cagliari, sia nella conoscenza del gioco, sia nelle letture in difesa e in attacco».

Un Treier in più

C'è voglia di ripartire e fiducia. Non solo per l'arrivo di un lungo che ha più motivazioni di Onuaku seppur minor stazza e talento, ma anche per il rientro in gruppo di Kaspar Treier. Coach Bucchi ha svelato: «Treier sta lavorando con noi da lunedì ed è stato come un raggio di sole. È stato bello vedere un ragazzo che rientra dopo tre mesi di infortunio con energia e senza nessun timore. È come un nuovo acquisto». All'appello manca solo il play-guardia Dowe: dovrebbe rientrare ai primi di dicembre e riprendere il posto che sta coprendo momentaneamente il play Aleksej Nikolic.

Le precisazioni del gm

Il gm Federico Pasquini ha voluto mettere qualche puntino sulle i: «Con Onuaku volevamo sognare ma dopo qualche settimana non eravamo contenti né lui né noi. Con DeShwan prendiamo un giocatore che porterà energia, difesa e capacità di rollare in profondità nel pick and roll». E sulle variazioni in corso d'opera ha precisato: «Nelle ultime estati abbiamo cambiato solo due, massimo tre giocatori. Poi qualche altro cambio è stato necessario per infortunio o nel caso di Petteway perché ha sofferto la crescita di Pierre e per Mekowulu perché non potevamo non cogliere l'occasione di riportare Bilan a Sassari. E i risultati degli ultimi quattro anni direi che sono buoni. Ora dobbiamo pensare solo a tornare una squadra da battaglia che suscita entusiasmo, come è stato l'anno scorso in gara-quattro dei quarti scudetto contro Brescia».