In camera mortuaria non c’è più posto, 65 defunti in attesa 

In camera mortuaria si comincia ormai a “stare stretti”, tanto che si temeva che, se l’emergenza fosse continuata, si sarebbero dovuti trovare altri locali per ospitare le salme in attesa di sepoltura. Allo stato attuale i morti da seppellire sono 65. Sono madri, padri, figli e fratelli che si è giusto fatto in tempo a salutare prima che la porta di quella fredda stanza si chiudesse. Poi più niente. Nemmeno un saluto, nemmeno la possibilità di lasciare un fiore o di piangere su una tomba. C’è chi aspetta da luglio, chi, pare, da ancora prima.

Da martedì dovrebbe cominciare il trasferimento delle salme nei 190 loculi realizzati sopra alcuni colombari già esistenti nel cimitero attuale. Quindi non nei terreni di via San Francesco di proprietà del Comune dove sono ripresi i lavori di ampliamento, ma sempre nella parte moderna dell’attuale camposanto. Comunque una buona notizia per i parenti dei defunti deceduti negli ultimi mesi e che ancora non hanno avuto una sepoltura. Nemmeno nei loculi acquistati da persone ancora in vita che erano già stati tutti occupati in una girandola di sistemazioni provvisorie.

Continua l’emergenza nel cimitero di via Marconi dove le salme in attesa di sepoltura sono passate in pochi giorni da 40 a 65. Ma dopo mesi di disagi e di proteste ora si intravede finalmente una soluzione. Se tutto andrà come deve andare, dalla prossima settimana i morti parcheggiati da mesi in camere mortuaria, potranno finalmente avere una degna sepoltura.

Continua l’emergenza nel cimitero di via Marconi dove le salme in attesa di sepoltura sono passate in pochi giorni da 40 a 65. Ma dopo mesi di disagi e di proteste ora si intravede finalmente una soluzione. Se tutto andrà come deve andare, dalla prossima settimana i morti parcheggiati da mesi in camere mortuaria, potranno finalmente avere una degna sepoltura.

I nuovi loculi

Da martedì dovrebbe cominciare il trasferimento delle salme nei 190 loculi realizzati sopra alcuni colombari già esistenti nel cimitero attuale. Quindi non nei terreni di via San Francesco di proprietà del Comune dove sono ripresi i lavori di ampliamento, ma sempre nella parte moderna dell’attuale camposanto. Comunque una buona notizia per i parenti dei defunti deceduti negli ultimi mesi e che ancora non hanno avuto una sepoltura. Nemmeno nei loculi acquistati da persone ancora in vita che erano già stati tutti occupati in una girandola di sistemazioni provvisorie.

La vergogna

In camera mortuaria si comincia ormai a “stare stretti”, tanto che si temeva che, se l’emergenza fosse continuata, si sarebbero dovuti trovare altri locali per ospitare le salme in attesa di sepoltura. Allo stato attuale i morti da seppellire sono 65. Sono madri, padri, figli e fratelli che si è giusto fatto in tempo a salutare prima che la porta di quella fredda stanza si chiudesse. Poi più niente. Nemmeno un saluto, nemmeno la possibilità di lasciare un fiore o di piangere su una tomba. C’è chi aspetta da luglio, chi, pare, da ancora prima.

Il racconto

«Mio padre è morto il 10 agosto» aveva raccontato Anna Cogotti, «e dovevano seppellirlo il 12. Invece ci dicono che non c’erano loculi disponibili e che dovevano tenerlo in camera mortuaria. Ci hanno detto “salutatelo ora, perché poi si chiude». E da lì non è mai cambiato niente. Perché di posti non ce ne sono in questo cimitero pieno come un uovo.

Un’emergenza che non è certo roba di questi giorni. Il problema si trascina da anni senza che si riesca a trovare una soluzione. Basti pensare che nei giorni scorsi un defunto morto nel 2018 è stato traslato in un loculo acquistato da una vedova ancora in vita accanto a quello del marito scomparso. In pratica dal 2018 la bara era parcheggiata in un altro loculo di una persona in vita che in questi giorni è deceduta. Così è arrvato il trasloco. All’epoca inoltre erano stati utilizzati per i defunti i locali del cimitero monumentale, ormai vecchi e fatiscenti portandosi dietro le inevitabili proteste dei parenti.

«Noi il loculo lo abbiamo già pagato» aveva detto ancora Cogotti, «perché i soldi vanno dati in anticipo e invece il loculo non c’è. 1800 euro sperando di avere una sepoltura che non esiste».

Il maxi ampliamento

Nel frattempo sono ripartiti anche i lavori del primo lotto per l’ampliamento del cimitero. Nei terreni di via San Francesco, di proprietà del Comune troveranno spazio oltre 900 loculi per un totale di 1 milione di euro circa investiti, che dovrebbero garantire un’autonomia di sepolture di due anni. Almeno stando al numero dei decessi in media ogni anno in città, circa 600. Più lontano invece il progetto da 40mila loculi che garantirà un’autonomia di vent’anni, per il quale oltre alle risorse che si sta cercando di recuperare serve anche il via libera della Regione alla variante urbanistica. Si lavora anche per l’arrivo del primo forno crematorio in città senza dover più ricorrere all’impianto di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata