In bilico tutti i direttori generali 

Il presidente della Regione vuole cancellare la macchia di Sardara dall’amministrazione. E lo vuole fare in anticipo rispetto ai tempi dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti di direttori generali e consulenti che il 7 aprile parteciparono al pranzo delle Terme in spregio alle norme anti-Covid. Martedì prossimo diventerà legge il ddl sugli staff che offre una scorciatoia inaspettata.

Un emendamento della maggioranza passato ieri in Aula prevede, infatti, che «l’attribuzione delle funzioni di direzione generale debba essere confermata o revocata entro trenta giorni dall’entrata in vigore» della legge. E così i componenti degli uffici di Gabinetto: funzioni confermate o revocate entro trenta giorni dall’entrata in vigore «salvo espressa disposizione contraria da parte dell’assessore o del presidente». Al di là della possibilità di attuare un mini-rimpasto tra gli staff, questa disposizione consentirà al presidente di “rinunciare”, senza fare troppo rumore, a dirigenti e componenti degli uffici presenti a Sardara, come i direttori generali di Enti locali e Industria, il capo di gabinetto dell’Industria, l’ex portavoce Mauro Esu, e il consulente degli Enti locali Stefano Esu.

L’altra rivoluzione

Sarà discusso e votato martedì prossimo, invece, l’emendamento che azzera l’ufficio stampa della Giunta. «I contratti di natura fiduciaria già stipulati sono risolti di diritto il giorno dell'entrata in vigore della 107», è scritto nel testo firmato dai capigruppo di maggioranza. «Il presidente della Regione può avvalersi di un ufficio stampa e comunicazione composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori non superiori a dodici, scelti tra iscritti all’ordine dei giornalisti, nonché esperti qualificati in materia di social media management, digital Pr, video making and editing, illustrazione, grafica digitale e figure funzionali direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura». Figure, comunque, «non inquadrabili nell’ambito del contratto di lavoro giornalistico», i cui compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta. Sardara, in questo caso, non c’entra. Ma da indiscrezioni emerge che il governatore intende promuovere un ricambio, anche con l’appoggio dell’attuale capo ufficio stampa.

La proposta non è stata ancora votata ma è stata già bocciata dalle opposizioni, assieme a quella invece approvata su dg e componenti dei gabinetti. In particolare su questa si è espressa la dem Rossella Pinna: «Con questo emendamento si vuole azzerare tutto, senza però sporcarsi le mani. Visto che non si ha il coraggio di puntare il dito contro chi ha partecipato al pranzo di Sardara, si fa prima a chiudere tutto e a ricominciare da capo». Per Francesco Agus (Progressisti), «si è consumato un regolamento dei conti interno al centrodestra, con vincitori e vinti, a scapito del buon andamento dell’amministrazione. È una norma che rende impugnabile la legge, segnaleremo questa violazione».

«Verso la propaganda»

Sull’emendamento dei giornalisti Massimo Zedda (Progressisti) ha osservato che «non è chiaro quali figure non giornalistiche debbano operare all’interno dell’ufficio stampa, figure che comunque non hanno l’obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti, e l’unica spiegazione possibile è che si voglia abbattere il confine fra informazione e propaganda».

Sempre martedì è in programma la discussione della nuova tabella sui costi della legge. Quasi dimezzati rispetto a quelli indicati in relazione finanziaria: per il 2022 e il 2023 gli oneri ammonteranno a 3,5 milioni, per il 2021 a quasi 2,1 milioni.

Un altro emendamento approvato ieri ha invece istituito l'Avvocatura regionale della Sardegna che, per la difesa dell'amministrazione regionale e l'attività di consulenza legale succede alla direzione generale dell'Area legale.

RIPRODUZIONE RISERVATA