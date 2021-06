In bicicletta fino alla cittadella universitaria 

Comune e ateneo a braccetto per la realizzazione della pista ciclopedonale dalla città verso la cittadella universitaria: il progetto è chiesto a gran voce dai cicloamatori della Fiab Cagliari, la federazione italiana ambiente e bicicletta. Un recente incontro tra sindaco e rettore ha sancito l’unità di intenti su tante iniziative, tra queste rientra anche la realizzazione della pista.

Un’opera importante, annunciata anche dallo stesso primo cittadino di Monserrato durante l’incontro con Francesco Mola, che vede tra i maggiori promotori l’associazione Fiab Cagliari: «Sta per prendere forma un progetto importantissimo per tutta la città metropolitana, noi ci stiamo battendo per questo da oltre vent’anni», spiega il presidente Virgilio Scanu, «abbiamo infatti un discorso aperto con la città metropolitana per preparare il piano urbano della mobilità sostenibile, questo per legge deve contenere anche il piano per le bici con i percorsi ciclabili. Tra l’altro sono disponibili diversi tipi di finanziamento statale per l’istituzione o l’ampliamento dei percorsi pedonali che collegano i complessi universitari».

La pedalata

Domenica scorsa la stessa Fiab Cagliari ha promosso una pedalata tra Cagliari, Selargius e Monserrato, sono stati decine gli appassionati che vi hanno partecipato. Questi hanno raggiunto il sottopassaggio della SS554, quello che permetterebbe ai ciclisti di raggiungere la cittadella universitaria: «Ci siamo fermati al sottopassaggio di via Don Bosco perché sarebbe il passaggio ideale per la nostra idea di percorso», ha precisato Scanu, «sappiamo che nel nuovo progetto di riqualificazione è previsto un ponte dedicato alle bici ma noi pensiamo che sia meglio l’attuale sottopassaggio».

Il percorso

Secondo la Fiab inoltre la connessione della cittadella alla rete delle piste ciclabili permetterebbe ulteriori sviluppi: «Tra i nostri soci ci sono tantissime persone che non sperano nella realizzazione di questa opera che permetterebbe loro, e a tanti altri, di raggiungere il proprio posto di lavoro con la bicicletta», spiega ancora Scanu, «l’unione della cittadella alle piste presenti nel resto della città permetterebbe una interconnessione con l’intero hinterland ma non solo, arrivati alla cittadella basterebbe infatti un ulteriore sforzo per arrivare sino all’Osservatorio astronomico che dista appena un chilometro dal complesso universitario di Monserrato. Riteniamo sia un’occasione imperdibile, da sostenere assolutamente».

L’impegno

Anche i vertici dell’ateneo cagliaritano vogliono dare un’accelerata al progetto.

«Nel recente incontro con l’amministrazione di Monserrato», dice il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, «ho ricordato che da parte nostra l’attenzione alle persone è massima: in questa sensibilità rientra certamente il tema della mobilità sostenibile, che consente a tutti di recarsi in cittadella per ragioni connesse allo studio o al lavoro senza inquinare l’ambiente, al tempo stesso risparmiando e svolgendo una salutare attività fisica. È un argomento su cui l’Università di Cagliari è impegnata con specifici progetti nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità diffusa».

Intanto dall’amministrazione trapela che presto verranno avviate le prime riunioni con i tecnici perché la via ciclopedonale passi presto dagli annunci ai progetti veri e propri.

