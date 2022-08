In bicicletta fino a Is Pontis Paris 

Pista ciclabile, marciapiedi e lampioni a led, per accedere in totale sicurezza all’area sportiva del Comparto 8, in via Riu Mortu. È il progetto dell’amministrazione comunale per proteggere l’incolumità di ciclisti e pedoni che si recano nell’impianto sportivo situato nella zona degli hangar dell’ex aeroporto militare. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, necessario per poter partecipare al bando regionale “Manutenzione e miglioramento della viabilità”. Il Comune da tempo ha in mente un ampio intervento di riqualificazione dell’intera zona dell’ex aeroporto, con l’obiettivo di realizzare percorsi attrezzati per le attività del tempo libero.

I passi

Il progetto di messa in sicurezza di via Riu Mortu con la realizzazione di accessi protetti all’impianto sportivo, è suddiviso in tre lotti: nel primo sono previsti una pista ciclabile e i marciapiedi a partire dalla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Riu Mortu e fino alla strada di accesso al Comparto 8. Il secondo lotto consisterà nel completamento del percorso ciclabile e del marciapiede, partendo dalla strada di accesso all’impianto sportivo fino ad arrivare allo svincolo di Is Pontis Paris. Il terzo ed ultimo, invece, prevede la realizzazione della pista ciclabile e del marciapiedi sul lato opposto di via Riu Mortu, a partire dall’incrocio con via Giuseppe Zuddas e anche in questo caso fino allo svincolo di Is Pontis Paris. L’intera pista ciclabile sarà separata da quella pedonale e non ci saranno barriere architettoniche per le persone con difficoltà motoria. Il nuovo impianto di illuminazione pubblica verrà installato alla fine di ogni lotto. Le aree individuate ricadono tutte in una zona di pericolosità idraulica classificata da moderata a molto alta, e tuttavia l’intervento di realizzazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili è comunque consentito.

I dettagli

Accessibilità è la parola chiave del progetto: in corrispondenza delle strisce pedonali verranno inseriti lungo il marciapiede i percorsi tattili per non vedenti. Durante i lavori non sarà interdetta la circolazione stradale. L’importo dell’intervento ammonta complessivamente a 2,3 milioni di euro, di cui 1,8 interamente finanziati dalla Regione. «Al bando regionale si aggiungerà un finanziamento di circa un 1,2 milioni che ci siamo aggiudicati tramite il Pnrr», dichiara il sindaco Tomaso Locci, «verrà riqualificata la parte interna di via Riu Mortu, circostante il Comparto 8 e l’hangar, dove sorgerà un ampio parco attrezzato. Continuiamo con gli interventi finalizzati a rendere più bella e più accessibile la nostra città. Ringrazio per il lavoro fin qui svolto, l’assessore Raffaele Nonnoi, gli uffici competenti e l’intera maggioranza».