In bici fino al Villaggio Ateneo  

A piedi o in bicicletta dal Villaggio Ateneo fino a via Monserrato, senza più necessità di camminare nei terreni incolti o rischiare la vita venendo sfiorati dalle auto sulla strada provinciale. Decolla il progetto per il rifacimento del tratto di strada entrata a far parte del patrimonio comunale dopo lo spostamento del confine comunale urbano, inglobando anche la frazione di Dedalo e Ateneo. Nella nuova completato l’intervento, accanto alla carreggiata per i veicoli scorreranno anche un marciapiede e una pista ciclabile che consentirà anche ai pedoni e ai cicilisti di raggiungere il centro abitato di Sestu senza correre rischi.

Il piano

Il progetto di fattibilità dal valore di circa 700mila euro era stato approvato in Giunta il 25 marzo, ma ora si inizia a capire come sarà l’assetto definitivo della nuova strada comunale rimessa a nuovo che collegherà la rotatoria di viale vienna con quella davanti al rione Ateneo. «Prevediamo la sistemazione di quel tratto di via Monserrato», conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Meloni, «Il progetto prevede la riqualificazione del marciapiede esistente per eliminare i pericoli e abbattere le barriere architettoniche, la realizzazione di una pista ciclopedonale con un cordolo di separazione rialzato e del completamento dell’illuminazione pubblica».

Le richiete

È da quando sono comparse le prime villette ed i primi palazzi ad Ateneo che gli abitanti hanno iniziato a sollecitare un passaggio per superare la collina e raggiungere Sestu senza dover per forza prendere l’auto. D’altro canto, sia quel rione che il vicino quartiere Dedalo, erano nati grazie a dei programmi integrati di investimento realizzati su aree agricole staccate dall’abitato.

Il Comune ne aveva modificato la destinazione d’uso in cambio di opere pubbliche (la copertura di un tratto del torrente e una casa per anziani), ma nel caso di Ateneo l’unico collegamento con l’abitato era la trafficatissima strada provinciale per Monserrato.

L’intoppo

Tutto sembrava pronto per far decollare l’intervento programmato dall’amministrazione entro qualche settimana, ma di recente è arrivato un improvviso contrattempo: le dimissioni di uno dei tecnici durante l’elaborazione del progetto definitivo. «Ora si sta procedendo alla firma del contratto con il nuovo progettista», assicura l’assessore Meloni, «questo ha comportato un ritardo che purtroppo ci impedirà di iniziare i lavori entro l’anno, come inizialmente avevamo programmato. Salvo imprevisti gli uffici riusciranno a bandire la gara per i lavori entro l’anno».

La soddisfazione

Non nega la soddisfazione la sindaca di Sestu, Paola Secci, che assicura tempi celeri per la gara d’appalto. «Quella soluzione era nei nostri programmi», conferma, «perché è sempre stata nostra intenzione dedicare delle attenzioni non solo al centro del paese ma anche ai quartieri periferici».

RIPRODUZIONE RISERVATA