In biblioteca spuntano le scale della discordia 

La biblioteca, il parco Sergio Atzeni e il museo (che quasi tutti in città chiamano affettuosamente «la caffettiera») sono, fin dai tempi della loro realizzazione in via Pertini, sotto la lente d’ingrandimento dei quartuccesi, che più volte hanno storto il naso di fronte alle forme, molto diverse dall’architettura locale.

Ora nel mirino ci sono gli ultimi lavori, che hanno fatto gridare allo scandalo Cenzo Vargiu, ex consigliere comunale e ex assessore, che durante una passeggiata ha notato degli interventi secondo lui «sospetti» nell’edificio che andrà a ospitare la biblioteca cittadina, intitolata a “Francesca Sanna Sulis”.

La storia

«Dopo aver speso per progettazione e direzione dei lavori una cifra che si aggira intorno a un milione e quattrocentomila euro», incalza Vargiu, «al momento sono in corso modifiche costruttive: in una zona sottoposta a deroga urbanistica viene realizzato un importante volume che modifica in maniera sostanziale il profilo» dell’edificio.

Il riferimento è alle nuove scale realizzate al lato della biblioteca, che collegano il piano terra con il sottopiano, dove verrà realizzato l’archivio e il deposito dei libri e che serviranno come uscita di sicurezza. Per Vargiu modificano il prospetto dell’intero edificio.

I passaggi

«Questo intervento cambia il profilo che era stato previsto dai progettisti», è la tesi dell'ex amministratore, «ma l’aumento della cubatura deve essere approvato dalla commissione urbanistica, perché altrimenti potrebbe diventare un abuso edilizio. Poi i nuovi progettisti che stanno operando sulla biblioteca hanno posto in evidenza una serie di errori fatti in passato», incalza Vargiu, che non risparmia gli attacchi all’attuale amministrazione: «Fanno le cose senza dare spiegazioni alla cittadinanza».

Le richieste

Da anni l’ex consigliere e assessore è molto attivo e critico su alcuni temi urbanistici che riguardano da vicino la città, ponendo quesiti e interrogativi. Tra questi, molti riguardano l'evoluzione progettuale del museo e della stessa biblioteca: argomenti sui quali ha stimolato l’attenzione delle opposizioni in Consiglio comunale. Vargiu su Facebook critica pesantemente il progetto e accusa l’attuale amministrazione: «Attendiamo che sindaco e Giunta diano precise spiegazioni sull'iter per i nuovi lavori e sui costi che si affrontano per tentare di rendere fruibile una parte delle strutture».

Le rassicurazioni

Il sindaco Pietro Pisu è stanco di accuse che giudica «infondate» e replica: «il nostro concittadino Cenzo Vargiu ha preso l’ennesimo abbaglio. Intanto i volumi che sono stati aggiunti sono tutti autorizzati e non capisco su quali basi sostenga che sono abusivi».

Il primo cittadino spiega: «La realizzazione del corpo scala si è resa necessaria e ci è stata imposta per motivi di sicurezza dai vigili del fuoco per creare un collegamento sicuro tra il deposito dei libri al sottopiano e il piano terra. Non è stato uno sfizio del Comune e neanche una scelta della ditta che sta realizzando i lavori, bisogna parlare quando si conosce e non senza sapere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Le costruzioni che sono state aggiunte sono autorizzate e non capisco su quali basi si sostenga che sono abusive