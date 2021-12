In auto con il figlio, muore d’infarto 

Improvvisamente nel tratto della ex 131, all’altezza dello svincolo di Sestu, l’auto ha sbandato finendo sul spartitraffico, a velocità limitata. Forse senza più il controllo del conducente che potrebbe essere stato, come detto, colpito da un malore. È stato lo stesso familiare che viaggiava con la vittima e che è rimasto praticamente illeso, a prestargli i primi soccorsi, cercando di rianimarlo. Poi è stato lanciato l’allarme al 118, con una ambulanza che è subito arrivata nel punto indicato. Una corsa purtroppo inutile. Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’automobilista.

L’incidente si è verificato ieri mattina verso le sei: Ignazio Piras viaggiava al volante della sua utilitaria. Al suo fianco, un figlio. Nulla faceva presagire la tragedia: l’auto viaggiava come detto a velocità contenuta. Sulla corsia poche auto in transito.

Immediato l’allarme, con l’arrivo di una ambulanza del 118. I soccorsi dei sanitari sono stati purtroppo inutili: Ignazio Piras era già morto. Sul posto, anche la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire l’accaduto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. La vittima viaggiava tra l’altro a velocità ridotta, tanto che la macchina, una Opel Corsa, ha riportato pochi danni. Una vicenda apparsa subito chiara: una fatalità, all’alba di in un giorno che doveva essere ancora di festa dopo il Natale.

Viaggiava sulla ex strada statale 131 alla guida della sua auto. Improvvisamente ha perso il controllo del volante, finendo sullo spartitraffico. Un incidente come tanti: l’uomo, Ignazio Piras, 73 anni di Monserrato, è invece morto sul colpo. Ma non a causa dell’impatto con la barriera metallica, ma secondo i primi accertamenti, per un improvviso malore. Una tragica fatalità insomma che gli è costata la vita. Al suo fianco c’era il figlio, rimasto illeso.

I soccorsi

I rilievi

Intanto dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale di Cagliari che hanno avviato i rilievi di legge, ricostruendo nei particolari la dinamica di quanto accaduto sulla strada: è stato così accertato che la Opel Corsa viaggiava a velocità limitata. Sull’asfalto non sarebbero state rilevate tracce di frenata, né di perdite d’olio. Pochi i danni anche sulla utilitaria. A dimostrazione che si è quasi adagiata sullo spartitraffico in lamiera. Più tardi, dopo la rimozione della salma, l’auto è stata spostata: pochi i disagi in transito a quell’ora su questo tratto di strada.

Per il resto della giornata, il traffico nella zona è stato abbastanza limitato, come sulla 554, con una prima mattinata quasi deserta, ma col controllo anche delle altre strade dell’area vasta di Cagliari, assicurato dalle pattuglie della Polstrada e dei carabinieri di Cagliari e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

