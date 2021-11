In auto con due chili di cocaina pura 

Prima un tamponamento, con fuga, sulla Carlo Felice. Poi il tentativo di evitare il controllo alle porte della città, nella strada dell’ex inceneritore. Adriano Schettini, disoccupato romano di 31 anni, con le sue manovre alla guida di una Bmw ha attirato involontariamente le attenzioni della Polizia. Così quando gli investigatori della Squadra mobile lo hanno fermato poco prima dell’asse mediano è scattata la perquisizione: in un trolley, tra libri e capi d’abbigliamento, c’erano due confezioni di cocaina purissima. Due chili che una volta lavorati e rivenduti al dettaglio avrebbero permesso di incassare circa 200 mila euro.

Piazze dello spaccio

Droga, secondo i primi accertamenti degli investigatori della Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, destinata al mercato cagliaritano. Per questo i poliziotti sono alla ricerca dei contatti che Schettini aveva avuto nei giorni precedenti con qualche referente in città. Non c’è ancora una pista precisa, ma l’analisi del telefono cellulare del corriere finito in manette potrebbe fornire qualche elemento utile alle indagini. Di certo i poliziotti si sono intromessi in affari gestiti da qualche organizzazione di buon livello visto il quantitativo sequestrato e la qualità della cocaina, analizzata nei laboratori della Scientifica.

L’incidente

L’arresto risale a lunedì. Schettini, alla guida di una Bmw, è rimasto coinvolto in un tamponamento sulla strada statale 131 all’altezza di Serrenti. Dopo aver provocato l’incidente, per fortuna senza conseguenze per le persone che si trovavano a bordo dell’altra auto, si è allontanato a tutta velocità. Immediata la segnalazione del tipo di vettura e di alcuni numeri della targa. Così le pattuglie della Mobile hanno intercettato l’auto nel tratto della strada dell’ex inceneritore, bloccandola. Il conducente non aveva alcun riferimento su dove avrebbe dovuto trascorrere la notte e sulla destinazione finale. Sull’incidente ha detto di non essersi accorto del contatto con l’altro veicolo. Alla fine gli agenti hanno perquisito la Bmw recuperando il trolley con dentro i due involucri con la cocaina. Schettini, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato direttamente in carcere a Uta. Oggi l’interrogatorio di garanzia. Intanto proseguono le attività degli investigatori per ricostruire la provenienza del carico di droga e a chi fosse destinata.