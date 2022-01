«In aula soltanto i vaccinati» 

«Non entriamo in Consiglio se in aula ci sono non vaccinati». I casi Covid in città aumentano, ieri il sindaco ha comunicato che l’ultimo dato dell’Ats parla di 216 persone che hanno contratto il virus: numeri preoccupanti che rendono ancora più infuocata la polemica sollevata dal gruppo di maggioranza Carbonia Avanti che chiede un giro di vite in Comune per evitare che il contagio si allarghi anche nelle sedi istituzionali.

Videoconferenza

Una delle proposte, in attesa di una decisione da parte del presidente del Consiglio, è quella di rispolverare le riunioni in videoconferenza, soprattutto ora che tra i consiglieri ci sarebbe chi ha contratto il Covid e chi è in quarantena preventiva. Un’idea che trova d’accordo maggioranza e opposizione. Dopo la lettera del capogruppo di Carbonia Avanti Giacomo Floris indirizzata al sindaco Pietro Morittu e al presidente del consiglio Federico Fantinel, in una nuova lettera lo stesso Floris ha avanzato la richiesta di poter effettuare le riunioni di consiglio, commissioni e conferenza dei capigruppo anche in videoconferenza: «Vorremmo che venisse limitato al minimo il rischio di contatti tra chi siede in Consiglio – spiega Giacomo Floris – tra di noi ci sono soggetti a rischio e persone che lavorano in strutture sanitarie. Purtroppo il rischio si azzera solo in assenza di contatti e in questo momento il rischio è alto, non vorremmo essere costretti a dover disertare i lavori dell’aula per il rischio Covid». Sulla stessa linea anche una parte dell’opposizione. I consiglieri Daniela Garau, Daniele Mele e Monica Atzori hanno infatti presentato un’analoga proposta: «La legge permette di svolgere i lavori anche in modalità mista – spiega Daniela Garau del Patto Civico – una parte in presenza e una in video, oppure tutti in videoconferenza. Sarebbe l’ideale per limitare i rischi». Il pericolo di contagi sarebbe reale: «Tra di noi ci sono dei contagiati costretti a casa in quarantena – dice Monica Atzori, della Lega – sarebbe giusto permettere anche a loro di partecipare ai lavori».

I capigruppo

Un tema che sicuramente verrà ripreso nella conferenza dei capigruppo che si terrà oggi: «Stasera ci riuniremo con gli altri capigruppo e parleremo della proposta – spiega Giacomo Guadagnini del Pd – mi sembra un’ipotesi corretta in un momento di massima allerta». Posizione condivisa senza grossi distinguo: «Pur preferendo la modalità in presenza sono d’accordo alla modalità on line in questo particolare momento - dice Valentina Diaferia di Sviluppo e Ambiente - i casi sono in forte aumento a Carbonia». Un dato noto a tutti: «Se le condizioni non ci permettono di riunirci in presenza – dice Matteo Sestu di Articolo Uno - è bene che i lavori proseguano in video». E Gian Luca Lai del Movimento 5 Stelle dichiara: «Siamo disponibili a svolgere i lavori in qualsiasi modo, l’importante che non si fermino». Un provvedimento che potrebbe durare giusto il tempo di superare il picco dei contagi: «È sempre preferibile potersi confrontare di persona – dice Luca Grussu, lista Morittu – ma il momento ci raccomanda la massima premura. Mancherà la possibilità di rapportarsi coi cittadini ma sarà solo una soluzione temporanea».