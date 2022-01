In Aula la rotonda delle polemiche  

Cantiere che si prolunga ormai da quasi due anni (anche per gli stop ai lavori causati dal Covid e dal maltempo), costi aumentati e dimensioni diverse che renderebbero più difficoltoso il transito, specie dei mezzi pesanti. I lavori alla rotatoria di ingresso nord, raccordo importante per chi viene dal centro abitato e dalla Statale 131 e deve proseguire per San Sperate, Ussana o Villasor, è stato al centro di un’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Patto civico per Monastir (Giuseppe Cinus, Paola Ugas e Maria Franca Murgia). «Abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta circa lo stato dei lavori in cui versa la rotatoria ingresso nord, snodo viario importante per tutti gli automobilisti che entrano ed escono da Monastir con direzione Ussana - San Sperate», scrivono i consiglieri.

I problemi

Al centro dell’interpellanza i lavori alla rotatoria che, dicono, «hanno seguito un iter travagliato: da quanto abbiamo avuto modo di verificare, sono ufficialmente iniziati nel marzo 2020 per poi essere subito sospesi e ripresi a giugno causa Covid-19. Da qui l’inizio della vicenda: l’impresa appaltatrice ha affidato alcune lavorazioni in sub-affidamento ad altra impresa che ha eseguito opere di fatto non autorizzate dalla stazione appaltante». I consiglieri avanzano dubbi «sulle nuove dimensioni della rotonda che renderebbe più difficoltosa la percorrenza e non permetterebbe ai mezzi pesanti maggiore spazio per poi immettersi regolarmente nelle vie laterali senza invadere la corsia opposta».

Il Comune

Su quest’ultimo particolare («Ci è stato segnalato da diversi autisti di mezzi pesanti», spiega la minoranza) replica l’assessore dei Lavori pubblici Paolo Spiga: «La sagomatura della rotatoria non è stata modificata». Insomma: se esistono difficoltà per la manovre dei mezzi pesanti (superabili, pare, con la realizzazione del cordolo carrabile) si tratta di una situazione già esistente. Dal primo affidamento, a marzo 2020, di 99 mila euro, al nuovo contratto (marzo 2021: 136 mila euro) passando per la rescissione del contratto: le fasi dei lavori alla rotatoria sono state illustrate in Aula dalla capa dell’area tecnica Elisabetta Floris. Ancora Spiga: «I lavori alla rotatoria, che fanno parte di un progetto di riqualificazione dei tre ingressi principali , sono stati oggetto della rescissione del contratto per subappalto non autorizzato, e hanno subito diversi interruzioni a causa delle limitazioni per la pandemia e per il maltempo», conclude Spiga che assicura: «Si concluderanno entro poco tempo».