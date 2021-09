In aula la Giunta rivista e corretta 

Nella seduta del Consiglio comunale di ieri Campus ha ufficializzato la redistribuzione delle deleghe della sua Giunta. Un rimpastino di metà mandato che vede confermati i nove assessori che cambiano settore. Gianfranco Meazza resta vice sindaco e va ai Servizi sociali e Politiche della casa. Rosanna Arru passa ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Gestione del patrimonio e Strutture sportive, quest’ultima delega cambia nome (prima era Sport) e fino ad oggi associata all’assessorato della Cultura, resta in capo ad Arru anche nel nuovo settore. Alessandra Corda passa alle Attività produttive ed Edilizia privata, ad Antonella Luglié va la delega all’Urbanistica e Sviluppo turistico. A Francesca Masala vanno Infrastrutture della mobilità e traffico, l’altro pezzo di delega dei Lavori pubblici, spacchettato in due e diviso con Arru che cede la Cultura a Niccolò Lucchi. Antonello Sassu guiderà l’Ambiente e Verde pubblico. Confermati Gabriele Mulas alla Programmazione, Innovazione tecnologica, Servizi civici e Statistica e Carlo Sardara al Bilancio, Tributi, Partecipate a cui si aggiunge la delega del Personale.

«Più efficienza»

Il sindaco Nanni Campus assume le competenze di Polizia locale, Avvocatura civica e Affari generali. «Ho voluto rivalutare gli incarichi - ha spiegato in aula il primo cittadino - per consentire uno scambio di competenze e dare maggiore efficienza all’azione amministrativa». Il decreto è valido dal 7 settembre quando gli assessori hanno firmato le rispettive deleghe. Alcuni di loro hanno da chiudere alcuni passaggi significativi del mandato iniziale, come Lucchi che ieri ha dovuto affrontare l’aula ancora in veste di assessore alle Attività produttive per il voto al nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors. Un’ultima pagina di incarico non facile per l’assessore che ieri ha ritrovato lo stesso clima critico delle commissioni tra i banchi dell’opposizione, che subito ha provato a stoppare la votazione con una mozione d’ordine di Deiana di FdI, appoggiata anche da Pinna del Pd.

Suolo pubblico

Al centro l’articolo più osteggiato del nuovo testo che lascia il singolo esercente a trattare direttamente con il gestore dei parcheggi, qualora volesse occupare stalli già in gestione al concessionario. «Quegli stalli in passato sono stati assegnati in gestione alla Saba - spiega Campus - l’amministrazione non può intervenire perché non ci può essere un doppia gestione». Secondo il Pd si dovrebbe invece arrivare ad un accordo: «L’amministrazione dovrebbe aprire un tavolo con il concessionario, altrimenti si rischia di aprire conflittualità anziché risolvere problemi». La discussione è andata avanti a lungo a colpi di emendamenti e interventi di alcuni consiglieri: «Il regolamento non potrà entrare in vigore prima di gennaio - ha ricordato Manca di Sassari Civica - non capisco la fretta di approvarlo ora». La discussione è proseguita a lungo, la seduta è stata sospesa e il voto è stato rinviato alla prossima convocazione.

