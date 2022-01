In aula col cappotto: gli alunni restano a casa 

«Il problema risale già allo scorso novembre», dice Valentina Durando rappresentante della 1D della scuola primaria, «i bambini lunedì sono usciti da scuola infreddoliti e tremanti. Qualcuno è tornato a casa che ancora non riusciva a riprendersi dal freddo. Noi vogliamo soltanto il bene dei bambini. Sono già costretti a sopportare enormi disagi per via del Covid, compreso questo fatto di tenere le finestre aperte anche con il gelo di questi giorni , ma lasciarli anche senza riscaldamento mi sembra davvero troppo».

Nelle aule c’è il gelo, anche perché per via della normativa anti Covid è necessario tenere aperte le finestre. Così ieri mattina un’intera classe, la 1D, non si è nemmeno presentata a scuola e tutti i genitori hanno deciso di ritrovarsi oggi davanti ai cancelli.

La brutta sorpresa l’hanno avuta al rientro dalle vacanze natalizie ma il problema si era presentato già a novembre. Nella scuola primaria di via dei Nasturzi e in parte di quella dell’infanzia il riscaldamento non funziona e così gli alunni sono costretti a fare lezione con sciarpa e capotto.

Lo sciopero

Tutto è stato causato da un guasto alla caldaia ma il Comune assicura che già questa mattina tutto dovrebbe tornare alla normalità. I tecnici infatti, che da qualche giorno stavano intervenendo sull’impianto, dovrebbero avere riparato il guasto.

L’ipotesi trasferimento

Alla fine della mattinata di ieri era stata anche ventilata l’ipotesi di un trasferimento delle classi a Stella di Mare. «Di certo noi non siamo assolutamente d’accordo» prosegue Durando, «abbiamo già fatto un mese lì ad ottobre perché dovevano sistemare un cornicione e adesso ci dicono che forse dovremo tornare. Nessuna delle mamme ci sta. Bisogna trovare altre soluzioni. Il riscaldamento non funziona da novembre». Tra l’altro, dice ancora la mamma, «la scuola presenta anche altri problemi, un bagno non è agibile, ci piove dentro. Sono necessari urgenti lavori di messa in sicurezza».

Il Comune rassicura

L’intenzione adesso è ritrovarsi tutti, genitori e bambini davanti alla scuola questa mattina e se il riscaldamento sarà ancora fuori uso tornare tutti a casa. Dal Comune arrivano però informazioni rassicuranti: a quanto pare i tecnici dovrebbero avere risolto il problema e l’impianto dovrebbe funzionare regolarmente già da questa mattina.

Non è la prima volta che la scuola di via dei Nasturzi deve fare i conti con problemi legati all’impianto di riscaldamento. Anche lo scorso anno le lezioni si facevano come se si fosse all’aperto con guanti e giubbotti.

Il problema

La dirigente scolastica era stata costretta a spegnere l’impianto per motivi di sicurezza legati al Covid. Dai bocchettoni l’aria usciva infatti con troppa potenza, puntata proprio sui bambini e per questo era stata fatta subito richiesta al Comune non solo per regolare l’impianto ma anche per avere dati certi che attestassero la sicurezza del sistema di riscaldamento. Tutte le problematiche erano state messe nero su bianco in un dettagliato rapporto, stilato con la collaborazione di alcuni tecnici specializzati, che la scuola aveva inviato al sindaco Graziano Milia, all’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, e ai dirigenti dei settori ambiente e pubblica istruzione avente per oggetto la tutela della sicurezza e della salute di genitori e alunni. Alla fine il Comune aveva stanziato i fondi ed erano stati portati avanti i lavori per rimettere a norma tutto l’impianto. Per questo nessuno si aspettava che in questo anno scolastico si sarebbero verificati altri intoppi. Cosa che invece è successa, in un periodo già molto complicato.

