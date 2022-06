In attesa di Occhiuzzi l’Olbia pensa al vice 

Aspettando Roberto Occhiuzzi, l’Olbia rinnova con Fabio Occhioni. Giochi di parole a parte, per la firma col tecnico calabrese è questione di ore, mentre il prolungamento di un anno del rapporto col 21enne centrocampista è stato ufficializzato ieri.

La guida tecnica

Quarto della serie dopo i rinnovi di Daniele Ragatzu, Luca La Rosa ed Emerson. Sigle che fanno salire a 14 i giocatori sotto contratto col club presieduto da Alessandro Marino, gruppo dal quale Occhiuzzi dovrà partire per costruire la nuova Olbia. Risolto il rapporto che lo legava al Cosenza fino al prossimo anno, Occhiuzzi è atteso in città nei prossimi giorni: dalla Calabria potrebbe portarsi dietro un collaboratore, mentre il vice potrebbe trovarlo in Gallura. Rumors accosterebbero Raffaele Cerbone, già allenatore dei bianchi in Eccellenza nella stagione 2011/12, alla figura di secondo di Occhiuzzi, un’operazione importante o, chissà, un azzardo del gossip, legato al fatto che il direttore sportivo Tomaso Tatti conosce bene l’ex tecnico di Arzachena e Budoni, suo compagno di squadra alla Spal come lo sono stati al Cosenza Occhiuzzi e Oberdan Biagioni, destinato, quest’ultimo, alla panchina della Primavera dopo la promozione di Giampiero Maini a responsabile tecnico del settore giovanile dell’Olbia.

Bozze di rosa

Se ne saprà di più quando verrà ufficializzato il nuovo allenatore della prima squadra. Quanto alla rosa, mentre giocatori in scadenza a fine mese, come il capitano Francesco Pisano e Maarten Van der Want, dovrebbero rinnovare a breve, ce ne sono alcuni tra quelli con contratto pluriennale che potrebbero salutare anzitempo. È il caso dell’attaccante King Udoh, che reduce da una buona stagione, caratterizzata da 13 gol, tutti su azione (e 2 assist), resta il più appetibile sul mercato, al via il 1° luglio. Infine i prestiti. Se per Luca Chierico l’Olbia potrebbe ottenere il rinnovo dal Genoa, dei giovani di ritorno al Cagliari potrebbe fare un’altra stagione a Olbia Salvatore Boccia, raggiunto da Gianluca Contini, l’anno scorso al Legnago retrocesso in D. Quasi certo, invece, che Nunzio Lella, Riccardo Ladinetti, Roberto Biancu e Giuseppe Ciocci partano in ritiro con i rossoblù di Fabio Liverani.