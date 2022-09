In arrivo un ottobre stellare 

Un ottobre così non si era mai visto. La Sardegna del triathlon si prepara a viverlo con i propri atleti e i propri percorsi migliori nel ruolo di protagonisti anche se qualcuno lo è stato già nello scorso weekend. Non tanto Paolo Piras e Giulia Saiu, campioni regionali di Aquathlon a Porto Torres, quanto Alice Capone, quinta agli Europei di Triathlon sulla distanza media di Bilbao nel giorno del proprio 32° compleanno. Per la dottoressa sassarese della Raschiani, vincitrice dell’Ironman 70.3 del Forte Village, la soddisfazione della miglior prestazione nei 30 km di corsa. Non è andato come sperava Ruslan Farci (Karel Sport), quarto nel triathlon cross Juniores, ma conta di rifarsi in questo weekend.

Xterra

A Molveno, in Trentino si disputa una storica edizione dell’Xterra World Championship, che lascia la tradizionale sede di Maui (Hawaii) per disputarsi in Italia. Ruslan ha ottenuta la qualifica ma non sarà l’unico sardo, dato che dello staff organizzatore fanno parte alcuni specialisti sardi, con in testa Mimmo Trudu, organizzatore del primo Xterra Italy a Villacidro nel 2005. E il prestigioso marchio del triathlon off-road si appresta a tornare nell’Isola con una primizia assoluta: è la Long Distance (2 km di nuoto, 58 km di mountain bike (o gravel, altra novità) e 18 km di corsa su sentiero. Il 15 e 16 ottobre a Castiadas si correrà l’Xterra Sardegna che metterà in palio anche 23 pass per il mondiale del prossimo anno.

Ironman

A proposito di mondiale, è iniziato il conto alla rovescia per quello più iconico. Giovedì prossimo e il sabato successivo, a Kona (Hawaii) si disputa l’Ironman Triathlon più famoso del mondo. In corsa per i titoli iridati sulla distanza di 3,8 km di nuoto, 180 in bici (con divieto di prendere la scia) e 42,195 di corsa c’è anche un’atleta sarda e unica italiana. Per Elisabetta Curridori, a 31 anni sarà il debutto nella gara che per la villacidrese rappresenta il sogno di una vita. Un sogno per il quale si era qualificato anche suo padre Valerio (tra gli age group), che ha rinunciato per puntare, come Alice Capone, all’half distance. Quella, per intenderci, che si percorre anche a Santa Margherita di Pula, dove il 23 ottobre torna l’Ironman 70.3 Sardegna.