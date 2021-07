In arrivo rotatorie e parcheggi 

Due parcheggi, la progettazione di nuovi marciapiedi in viale Merello e viale Trieste, una rotatoria tra via dei Giudicati, viale Ciusa, via Bacaredda e via Romagna, nuove reti fognarie a borgo Sant’Elia, restyling di tre scuole e molto altro.

Il Comune stanzia 8,5 milioni di euro – una parte dell’avanzo di amministrazione di oltre 40 milioni – per una serie di interventi da effettuare in tempi rapidi in tutta la città. Ieri la variazione di bilancio è stata approvata in Consiglio comunale per un solo voto – 18 contro 17. Nessuna sorpresa: come accade da qualche settimana, l’Udc non ha partecipato al voto e continuerà a farlo sino a quando il sindaco non attribuirà un assessorato al partito.

Dove vanno i fondi

La cifra più consistente, un milione di euro, è destinata alla realizzazione di un parcheggio in via Castiglione, in un’area dietro un supermercato. Una cifra di poco inferiore, circa 800mila euro, sarà utilizzata per realizzare un’altra area di sosta poco distante, in via Cattaneo, dove oggi c’è uno sterrato. Poco meno di 820mila euro sono destinati al rifacimento della rete fognaria e al recupero degli alloggi del vecchio borgo Sant’Elia. Circa 600mila euro saranno utilizzati per la demolizione di una vecchia scuola in via Zucca che alcuni fa era stata occupata abusivamente; con 445mila euro sarà effettuato un recupero conservativo e un adeguamento normativo delle scuole di via Garavetti, via Stoccolma e via Angioy; circa mezzo milione di euro sarà utilizzato per la manutenzione straordinaria di edifici comunali e 370mila euro serviranno per i nuovi impianti della piscina di Terramaini.

Accessi ztl e disabili

Tra i fondi stanziati ci sono anche 500mila euro per il ripristino del sistema controllo degli accessi delle Ztl, 25mila euro per la manutenzione straordinaria degli ascensori di Castello; 100mila euro sono destinati alla progettazione dei nuovi marciapiedi di viale Trieste e viale Merello (60mila euro per i primi, 40mila per i secondi); 120 mila euro saranno spesi per la messa in sicurezza del canale di Terramaini, con 20mila euro sarà realizzata una rotatoria all’incrocio tra via dei Giudicati, viale Ciusa, via Bacaredda e via Romagna. Fondi anche per migliorare i parcheggi di piazza De Gasperi e piazza Donatori di sangue. Importante anche lo stanziamento di 40mila euro per favorire l’accesso in spiaggia delle persone con grave disabilità. Una notizia attesa dopo l’interruzione del servizio che era stato garantito sino all’estate scorsa.

Per azioni di contrasto alla povertà sono stati messi a disposizione oltre 1,1 milioni di euro mentre per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie sono pronti 632mila euro.

