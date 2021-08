In arrivo le sanzioni d’annata 

Mezzo milione di euro di ammende già notificate ai destinatari, altri 500mila euro di multe pronti a partire: il Tribunale di Tempio (Sezione penale) ottempera alle prescrizioni del ministero della Giustizia e dà esecuzione a tutti i decreti penali irrevocabili. Nell’arco di poche settimane sono strati trasmessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione i provvedimenti che impongono il pagamento delle ammende. In pratica il Tribunale ha eliminato quasi tutto l’arretrato dei decreti penali di condanna (in tantissimi casi per i provvedimenti più vecchi è scattata l’inesigibilità) e ora sono stati rimesse in pista tutte le condanne irrevocabili che prevedono pene pecuniarie. Per molti non è esattamente una bella estate, con la cartolina della riscossione sul tavolo che impone il pagamento di somme che in alcuni casi sono nell’ordine delle decine di migliaia di euro. E non è possibile alcun ricorso, perché si tratta di condanne definitive.

La casistica

La casistica delle condanne contenuti nei decreti penali è la più varia. Ci sono le ammende collegate alle sanzioni per gli abusi edilizi, in questi casi si può arrivare anche a 20mila euro di multa. Stangate anche per le violazioni di rilievo penale collegate agli incidenti stradali, anche in questo caso è facile superare i 10mila euro di ammenda. Frequente è anche la confisca dell’auto e così la stangata è doppia. Ma le ammende riguardano anche reati come le lesioni personali o violazioni delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa fase il Tribunale di Tempio sta chiudendo le verifiche sugli ultimi tre anni di decreti e poi lavorerà praticamente solo sui nuovi decreti.

Danno erariale

Va anche detto che a seguito dell’ultima ispezione ministeriale è stato contestato un danno erariale di circa 90mila euro per i provvedimenti prescritti. Con gli organici ridotti all’osso è quasi impossibile non avere arretrato.

A pieno regime

La Sezione penale, a partire dall’autunno, lavorerà a pieno regime, grazie all’arrivo di altri due giudici. E così il numero di decreti in partenza aumenterà ancora.

